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MotoGP / Son dakika

Quartararo, Yamaha'da Rossi'nin yerini almaya hazırlanıyor!

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Quartararo, Yamaha'da Rossi'nin yerini almaya hazırlanıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 10:17

Motorsport.com, Fabio Quartararo'nun çaylak sezonundaki harika performansı sonrası 2021 yılında Yamaha fabrika takımında yarışacağını ve Valentino Rossi'nin yerine geçeceğini öğrendi.

Quartararo, dün Yamaha ile olan anlaşmasını 2022 sonuna kadar uzatan Maverick Vinales'in takım arkadaşı olacak.

Kısa süre içerisinde Quartararo'nun Yamaha uydu takımı olan Petronas SRT'den fabrika takımına geçişine yönelik resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Quartararo, çaylak sezonunda altı pole pozisyonu ve yedi pole pozisyonu almayı başarmıştı. Bunun üzerine hem Ducati hem de Suzuki, Fransız sürücüyle ciddi şekilde ilgilenmeye başladılar.

Rossi bu hamleyle birlikte Yamaha fabrika takımından ayrılacak. İtalyan MotoGP efsanesinin önünde iki seçenek bulunuyor; MotoGP'den emekli olmak ya da Petronas SRT uydu takımına geçmek.

İtalyan sürücü, 2020 sezonu öncesi 41 yaşına girecek.

Lorenzo test sürücüsü olacak

Honda ile yaptığı anlaşmayı bir yıl erken sonlandıran ve emekli olan Jorge Lorenzo ise üç yıl aradan sonra test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönmeye hazırlanıyor.

Motorsport.com, Aralık ayında Lorenzo'nun test sürücüsü haline geleceğini öğrenmişti ve şimdi taraflar resmi olarak anlaşmış gibi görünüyor.

Yamaha, 2019'da Avrupa test ekibi oluşturmuş ancak test sürücüsü Jonas Folger sezon sonunda bu görevi bırakmıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

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