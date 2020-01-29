Quartararo, Yamaha'da Rossi'nin yerini almaya hazırlanıyor!

Quartararo, dün Yamaha ile olan anlaşmasını 2022 sonuna kadar uzatan Maverick Vinales'in takım arkadaşı olacak.

Kısa süre içerisinde Quartararo'nun Yamaha uydu takımı olan Petronas SRT'den fabrika takımına geçişine yönelik resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Quartararo, çaylak sezonunda altı pole pozisyonu ve yedi pole pozisyonu almayı başarmıştı. Bunun üzerine hem Ducati hem de Suzuki, Fransız sürücüyle ciddi şekilde ilgilenmeye başladılar.

Rossi bu hamleyle birlikte Yamaha fabrika takımından ayrılacak. İtalyan MotoGP efsanesinin önünde iki seçenek bulunuyor; MotoGP'den emekli olmak ya da Petronas SRT uydu takımına geçmek.

İtalyan sürücü, 2020 sezonu öncesi 41 yaşına girecek.

Lorenzo test sürücüsü olacak

Honda ile yaptığı anlaşmayı bir yıl erken sonlandıran ve emekli olan Jorge Lorenzo ise üç yıl aradan sonra test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönmeye hazırlanıyor.

Motorsport.com, Aralık ayında Lorenzo'nun test sürücüsü haline geleceğini öğrenmişti ve şimdi taraflar resmi olarak anlaşmış gibi görünüyor.

Yamaha, 2019'da Avrupa test ekibi oluşturmuş ancak test sürücüsü Jonas Folger sezon sonunda bu görevi bırakmıştı.