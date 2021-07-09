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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Quartararo: ''Yamaha'da Rossi'nin yerini almak büyük bir sorumluluk''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Valentino Rossi'nin Yamaha fabrika takımındaki yerini almanın, sonuç beklentisi açısından ''büyük bir sorumluluk'' olduğunu söyledi.

Quartararo: ''Yamaha'da Rossi'nin yerini almak büyük bir sorumluluk''

2019'daki çaylak sezonunda Petronas SRT'yle Yamaha'nın ''B-versiyon M1'' motosikletiyle yedi podyum ve altı pole pozisyonu kazanan Quartararo, geçtiğimiz yılın başında Japon üreticiyle 2021 sezonu için anlaşma imzaladı.

Quartararo geçtiğimiz yıl Rossi'nin "yerini alamayacağı" konusunda kararlı olmasına rağmen, Yamaha, Rossi'nin kendi geleceğine karar vermesini bekleyip, Ducati'nin Quartararo'ya olan ilgisinin farkındaydı.

Quartararo, 2020 yılında SRT'nin Yamaha motosikletinde tutarsız bir yıl geçirse de, bu sezon şimdiye kadar formunu sağlam tutmaya devam ediyor. Fransız sürücü, Doha, Portekiz, İtalya ve Hollanda yarışları olmak üzere ilk dokuz yarışın dördünü kazandı ve yaz arasına, 34 puan önde şampiyona lideri olarak giriyor.

Özel olarak Autosport'a konuşan Quartararo, Yamah fabrika takımına geldikten beri ek bir baskı hissetmediğini ancak Rossi'nin yerini almanın sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi.

''Bence, baskı artık normal bir şey konumuna geldi. Tüm hayatım boyunca üzerimde baskı vardı ve şu anda bu normal hissettiriyor. Ya da buna alıştım diyelim.''

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Dorna

''Eğer şampiyonluk için yarışıyorsanız tabii ki bir an gelecek ve üzerinizde daha büyük bir baskı hissedeceksiniz ancak şu anda, hep hissettiğimle aynı ve normal bir baskı hissediyorum.''

''Sorumluluk ise çok büyük. Valentino'nun yerini aldığımda, herkes harika sonuçlar almamı bekliyordu.''

''Şu anda buradayım ve iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Bence takım da bu konuda mutlu, sadece benim hakkımda değil ancak aynı zamanda ekibim, çalışma şeklimiz ve takım içindeki atmosfer hakkında da mutlular.''

''Yani, tüm takım düzgün bir şekilde çalışıyor ve bence bu bize çok yardımcı oluyor.''

Zor bir 2020 sezonunu geçiren Quartararo, kış arasında bir spor psikoloğuyla görüştüğünü açıkladı.

''Dürüst olmak gerekirse, 2020 Kasım ayından beri sadece 2 kez gittim ancak bu benim için yeterli oldu.''

''Ana hedefim, psikoloğun bana sakin kalabilmemde yardımcı olması. Bana birkaç egzersiz verdi ve ihtiyacım olduğunu düşündüğümde bu egzersizleri yapıyorum.''

''Şu anda, siirli veya mutsuz olduğumda bu egzersizleri yapıyorum ve bu beni sakinleştiriyor.''

''Daha fazlası değil, bu egzersizi yapmak beş saniyeden az sürüyor ve bunu motosikletin üzerinde bile uygulayabiliyorum.''

''Yani bu oldukça kolay ve bana sakin kalmamda yardımcı oluyor. Bu bir psikologla çalışmaktan çok, bana sakin kalmam konusunda yardımcı oluyor.''

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