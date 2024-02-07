Quartararo: "Yamaha tek turda çok fazla zaman kaybediyor"

Sepang'daki resmi sezon öncesi testlerinin ikinci günü Fabio Quartararo için daha iyi bir başlangıç olamazdı. İlk günü Jorge Martín ve sürpriz çaylak Pedro Acosta'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fransız sürücü, sabah bölümünde 1'57.888'lik derecesiyle zaman çizelgesinde ilk sırada yer aldı ancak bu derece, Martin'in dünkü derecesinden daha yavaştı.

Quartararo, günün devamında derecesini iyileştiremezken diğerleri daha hızlı turlar atarak öne geçtiler. Gün sonunda Enea Bastianini 1:57.134 ile en hızlı isim olurken Quartararo 0.7 sn geride 11. olabildi.

Quartararo'nun YZR M1'i 338.5 km/s hız ile günün ve testin en yüksek hızına ulaştı.

Quartararo günün sonunda "Motosiklet hızlı ve bu olumlu, ancak tek turda çok şey kaybediyoruz." dedi.

"Ve bu bizim ana sorunumuz. Pek çok şey denedik ama çok şey kaybediyoruz ve nedenini bilmiyoruz. Bakalım yarın ekstra bir şeyler bulabilecek miyiz?" ded,

Quartararo motosikletin hız kazandığına inanıyor, ancak tek turda zaman kaybettiklerini yineliyor.

Quartararo, "Dün (Salı) arka yükseklik cihazım çalışmıyordu. Motosiklet geçen yıla göre arkadan biraz daha fazla düşüyor ama çalışmaya devam etmeliyiz." diye ekledi.

Sepang'daki ilk çalışma gününün ardından Fabio, bazı eksiklikleri gidermek için motosikletin elektronik aksamı üzerinde çalışma arzusunu dile getirdi.

Quartararo, 1'58'in altına inmesine ve seansın en yüksek hızına sahip olmasına rağmen, rakiplerine kıyasla Yamaha'nın kendisine getirdiklerinden memnun olmadığını "Halâ diğerlerine yakın değiliz, özellikle de bir turda" diyerek vurguladı.