Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da"

Fransız sürücü, 23 turluk Mugello yarışına pole pozisyonundan başladı ve ilk viraja girmeden Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia’ya geçildi. Ancak yarışı lider götüren Bagnaia’nın ikinci turda kaza yapmasıyla Quartararo, tekrar liderliğe yükseldi ve rahat bir şekilde bu sezonki üçüncü galibiyetini kazandı.

Bu zafer, Yamaha'nın 2021'de hız açısından en dezavantajlı olduğu pistte geldi. Yamaha böylelikle Katar'ın ardından ikinci kez uzun düzlüklerin bulunduğu bir pistte galibiyete ulaşmış oldu.

Mugello'da Yamaha için önemli bir güncelleme, ön holeshot [start] mekanizmasının ilk kez kullanılmasıydı. Bu, Quartararo'nun geçen pazar günkü yarışın başında sadece bir pozisyon kaybetmesi anlamına geliyordu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 1 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından Yamaha'nın artık eksiksiz bir pakete sahip olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Quartararo, "Evet, bence eksiksiz bir paketimiz var."

"Yani evet, belki en yüksek hızımız en iyisi değildi ama aslında Ducati'ye daha uygun iki pistte kazanmış olduk."

"Herkes Katar'da Ducati'nin daha [baskın olacağını] ve burada da Ducati'nin [baskın olacağını] söyledi. Aslında, hiç kimsenin bugün podyumda bir Yamaha, bir KTM ve bir Suzuki görmeyi beklemediğini düşünüyorum."

"Bence şu ana kadar ihtiyacımız olan şey, holeshot cihazıydı çünkü startlarımız korkunçtu ve çok geliştik."

"Bu yüzden, her şeyden önce tek tur için en yüksek hızın o kadar da önemli olmadığına inanıyorum ve yarışta en yüksek hıza sahip olmasak bile bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum."

"Ayrıca motosikletimiz son derece iyiye gidiyor, ön taraf gerçekten iyi hissettiriyor. Sonuçta uzun düzlüğün olduğu fazla sayıda pist yok, bu yüzden orada gerçekten iyi olup olmadığımı Barselona'da göreceğiz." dedi.

Takım arkadaşı Maverick Vinales, tartışmalı bir sıralama seansının ardından 13. sırada start aldı ve zor bir yarış geçirdi.

Yarışı sekizinci sırada tamamlayan Vinales, yaşadığı sıkıntıların orta ön lastik seçiminden kaynaklandığını düşünüyor.

Vinales, "Sonucumun tamamen farklı olacağını düşünmüştüm çünkü burası sevdiğim ve kendimi iyi hissettiğim bir pist."

"Fakat nedense ilk antrenman seansı sonrasında bu hissi kaybettim. İlk antrenmandan, ikinci antrenmana değiştirdiğim tek şey ön lastiğimdi. Orta lastik kullanmayı seçtim ve sonra bu sorunlar başladı."

"Bu yüzden, neden tekrar yumuşak lastik denemediğimizi bilmiyorum. Buna yeterince dikkat etmediğimizi düşünüyorum çünkü birinci antrenman ilk anlardan itibaren harikaydı, sadece altı turda 1:47.1'lik bir zaman yakaladım."

"Yani, temelde çok fazla hız kaybettim gibi görünüyor. Bu yüzden, bunu kontrol etmeli ve analiz etmeliyiz.

"Bir yandan bu oldukça zor çünkü kötü bir sonuç elde ediyorum ama diğer yandan da olumlu bir şey çünkü nedenini anlamak için ilk antrenmandaki verilere bakabiliriz."

"Bu, en önemli şey. Analiz edebileceğimiz verilerimiz ve takımımızda kazanan bir adam var." dedi.