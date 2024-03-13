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MotoGP Katar GP

Quartararo: "Yamaha, rakiplerden hiç olmadığı kadar uzakta"

Fabio Quartararo, MotoGP Katar Grand Prix'sinin ardından Yamaha'nın 2024 motosikletinin şikayetçiydi ve Japon markanın rakiplerinden "her zamankinden daha uzakta" olduğunu iddia etti.

Lewis Duncan Rachit Thukral
Güncel:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Japon üretici geçen sezon MotoGP'de son 20 yıldaki ilk galibiyetsiz sezonunu yaşadı ve bir önceki yıla göre çok az ilerleme kaydeden M1 ile sıralamada daha da geriledi.

İmtiyazlardan yararlanmasına ve rakip takımlardan yeni mühendislik yetenekleri takıma katmasına rağmen Yamaha, 2024'te sıralamada yukarı tırmanmak için çok az iş başarabildi.

Lastik aşınması endişeleri nedeniyle pazar günkü yarışı bitirmekte zorlanacağını hissettiği zorlu bir sprintin ardından, 2021 dünya şampiyonu Quartararo ana yarışı 11. tamamlayabildi.

Takım arkadaşı Alex Rins de zorlanarak Yamaha'daki ilk yarışında damalı bayrağı 16. sırada gördü.

Yamaha'nın şu anki durumunu değerlendiren Quartararo, Japon üreticinin şu an ki konumu hakkında sert konuştu.

Motosikletin şimdiye kadarki en kötü durumda olup olmadığı sorulduğunda Quartararo, "Şu anki seviyemize baktığımızda, evet diyebilirim." 

"Geliştik, bu yüzden bunu söylemek zor. Ancak motosikletimizin seviyesi diğerleriyle karşılaştırıldığında, her zamankinden daha uzakta olduğumuz doğru."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Evet, geçen yıldan daha ilerideyiz. Biz biraz geliştik ama onlar geçen yıldan daha iyi ve daha hızlılar."

"Dolayısıyla, tüm Avrupalı üreticilerle aramızdaki fark daha da büyük. Honda'ya bile bugün bir şeylerin eksik olduğunu hissettirdik ve onlar da çok zorlanıyorlar. Ama ben bugün daha da kötü olduğumuzu hissettim." dedi.

Fransız medyasına konuşan Quartararo, "başka bir şampiyonasında yarışıyormuş gibi hissettiğini, çünkü dürüst olmak gerekirse altı Japon motosikleti [Honda ve Yamaha] olduğumuzu ve bu kadar geride olmalarının garip geldiğini" belirtti.

Yarışını yorumlayan Quartararo, korktuğu lastik düşüşünü daha yumuşak bir motor haritası kullanarak yönettiğini söylüyor.

Quartararo, Yamaha'nın lastikler tazeyken hızının olmadığını ve uzun virajlarda da önemli bir hız sorunu yaşadıklarını söyledi.

Quartararo, "Temel olarak, ilk turdan sonuna kadar tamamen farklı bir motor haritası kullandım, çok daha az güç kullandım, lastikleri korumak için hızımı kontrol etmeye çalıştım." 

"Ama yine de bunu yapmak çok zordu. Sonunda 1:53.5'yi nasıl elde ettiğimi bilmiyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak sorun şu ki potansiyelimiz. İlk turda yavaşız. Öndekiler kadar hızlı gidemiyoruz."

"Harika bir başlangıç yaptım, başlangıçta sanırım Aleix [Espargaro] ve [Pedro] Acosta'nın arkasındaydım."

"Ancak çok fazla hızlanmanın olduğu uzun virajlar olduğunda, ki bu 2021'de Ducati'lerden  ayrıldığım güçlü noktamızdı, şimdi zayıf noktamız."

"Bu yüzden, bu tür virajlarda neden yavaş kaldığımız konusunda kendimizi sorguluyoruz." dedi.

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Önceki haber Bagnaia: "2024 motosikletini anlamak Katar zaferinden daha önemli"

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