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MotoGP Qatar Sepang Kış testi

Quartararo: "Yamaha motosikletlerinin 'korkunç' yol tutuşu kabul edilemez hale geliyor"

Fabio Quartararo, Katar'daki sezon öncesi testinin ilk gününün ardından 2024 Yamaha MotoGP motosikletinin "korkunç" yol tutuşunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
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Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Pazartesi günkü Katar testini fabrika Yamaha'sıyla en iyi turun 0.6 sn gerisinde 10. sırada tamamladı.

Quartararo, 2024 M1'in motor gücü ve son hız konusunda iyi adımlar atmasına rağmen, motosikletin yol tutuş eksikliğinden şikayet etmeye devam etti. Şampiyon sürücü, bu ayın başlarında Sepang testinde bunun devam eden bir zayıflık olduğunu vurgulamıştı.

Fransız sürücü, Pazartesi günü Katar'da yapılan testlerin ardından, yeni lastiğe geçtiğinde hâlâ tur zamanından fazla kazanım elde edemediğini belirtti ve bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Quartararo, "Sorun geçmiştekiyle aynı ve yani yol tutuşu. Yol tutuş korkunç. Aynı: motosiklet üzerinde gerçekten agresif. Yeni lastiği taktığımızda, temelde hiçbir değişiklik olmuyor."

"Yeni bir set orta lastikle, 11 tur kullanılmış olana göre sadece 0.2 sn fark atabiliyorum."

"Bu kabul edilemez bir şey. Lastiği iki tur yakmanın ama aynı zamanda tur zamanını iyileştirmenin bir yolunu bulmalıyız çünkü gerçekten çok uzaktayız."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Aşağı yukarı önceki sezonlarda da tam olarak bu sorun vardı. Üçüncü sektörde olduğu gibi, orta lastiği kullanan Pecco'ya [Bagnaia] nerede 0.3 sn kaybettiğimi bilmiyorum."

"Temel olarak, sürüş stilime göre sınırın nerede olduğunu biliyorum ve tamamen sınırdaydım ve daha fazlasına sahip değildim."

"Umarım bir yol bulabiliriz. Sepang testinden itibaren motosiklet üzerinde bazı büyük değişiklikler yaptık."

"Ducati'den gelen Max [Bartolini, teknik direktör] ile birlikte, geçmişte azar azar değiştirdiğimiz bazı büyük değişiklikler yaptık."

"Şimdi bazı büyük şeyleri değiştiriyoruz. Ve şimdi negatif ya da pozitif farkı görebiliyoruz, ancak potansiyelimizi gerçekten bulmak için oldukça fazla zamana ihtiyacımız var." dedi.

Quartararo, bu hafta Katar'da daha önce olduğu gibi aynı yol tutuş sorunlarını yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu bizim ana sorunumuz ve sezonu iyileştirmek için ana hedefimiz, çünkü her zaman [pite] girdiğimde takımım 'tempo çok kötü değil' diyor."

"Evet, temponun her zaman çok kötü olmadığını biliyorum. Ancak yarışa 12, 13 ya da 14. sıradan başladığınızda, podyum için mücadele etmeyi bekleyemezsiniz. Ama şu anki hedefimiz P6, P7, P8'de olmak." 

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