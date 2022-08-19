Quartararo: "Yamaha, MotoGP'deki rakiplerinin aksine kurallara fazla uyuyor"
Fabio Quartararo, Yamaha'nın MotoGP'deki rakiplerine kıyasla kurallara fazla uyduğunu düşünüyor ve yavaş yavaş bu yaklaşımını değiştirmeye başladığına inanıyor.
Bu yıl MotoGP'de Ducati ve Aprilia gibi üreticiler ön tarafta mücadele ederken, Japon üreticiler galibiyet mücadelesinden büyük oranda kopmuş durumdalar.
Yamaha, bu yıl sadece Quartararo ile podyuma çıkarken, Honda geride kalan süreçte sadece bir podyum aldı ve sezon sonunda spordan çekilecek Suzuki de iki podyuma çıkabildi.
Ducati geride kalan süreçte yedi zafer alırken, altı farklı Ducati sürücüsü podyuma çıktı. Aprilia da bu yıl çıkışa geçip, yarış kazandı ve iki sürücüsüyle de yedi podyum aldı.
Perşembe günü konuşan Marc Marquez, Honda'nın mevcut konseptini ve yaklaşımını değiştirip, Avrupalı üreticilerin çalışma şeklinde bakması gerektiğini söylemişti.
Quartararo, Honda'nın durumunun Yamaha ile aynı olduğunu düşünüyor ancak eski Ferrari motor şefi Luca Marmorini'nin danışmanlığında durumun değişmeye başladığına inanıyor.
Yamaha'nın yaşadıklarının Honda'nın sorunlarıyla benzer olduğunu hissedip hissetmediği sorulduğunda Quartararo, "Bence evet, çünkü kurallara fazla uyduğumuzu ve biraz fazla özen gösterdiğimizi düşünüyorum."
"Yani, bazen biraz farklı davranmamız gerekiyor."
"Yamaha'ya gelen yeni mühendisle birlikte gelecek yılın motosikletiyle ilgili, daha şimdiden bazı şeylerin değiştiğini düşünüyorum."
"Yani durumun biraz değiştiğini hissediyorum - belki biraz fazla yavaş ama en azından Avrupa zihniyetini biraz benimsiyorlar… Özellikle de İtalyan zihniyetini."
“Bence bu gerçekten birçok şeyi denemenin tek yolu."
"Belki bazen yararlı olmadığını düşünüyorlar ama aklımızda ne varsa onu denemeliyiz." dedi.
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