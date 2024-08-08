Quartararo: "Yamaha MotoGP hafta sonlarında 'çok fazla şey' test ediyor"

Japon üretici, içinde bulunduğu zorlu durumdan çıkmak için kapsamlı bir gelişim programı yürütüyor ve M1 için çok çeşitli yeni parçalar deniyor.

MotoGP'nin yeni imtiyaz sistemi kapsamında bir dizi avantaja sahip olan Yamaha, yeni parçaları önce özel testlerde deniyor, sonrasında yarış hafta sonundan başka testler yapıyor.

Ancak 2021 şampiyonu Quartararo, motosikletin farklı özelliklerini doğru düzgün değerlendirmek için yeterli zaman bulamadan sürekli test yapmak zorunda kaldığı için bu yaklaşımın ters etki yarattığına inanıyor.

Quartararo şöyle diyor: "Sprint yarışından hemen önce çok fazla şeyi deniyorduk. Bir motosikletten diğerine geçiyor ve hiçbir referans olmadan sıralama turlarına çıkıyorduk."

"Bir motosikleti belirli bir şekilde kullanmak zorundayken, diğerini tamamen farklı bir şekilde kullanmak zorundaydık. Tamamen kaybolmuş durumdaydık."

"Normalden çok daha fazla zorlanıyorduk ve gerçekten kafamız karışmıştı."

"Sonrasında az çok bildiğim bir motosiklete sahip olmak istediğimi söyledim ve sprint yarışı bu sayede daha iyi geçti. Hâlâ çok iyi değil fakat en azından Jack Miller'dan çok uzakta kalmadık."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo için sorun test etmesi gereken çok sayıda parça değil, motosikletin temel olarak çok değişmesi ve saf performansa odaklanamaması gibi görünüyor.

Fransız sürücü, Britanya Grand Prix'si sırasında ağır ama daha iyi duran bir M1 ile daha hafif ama o kadar iyi durmayan başka bir motosiklet arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Quartararo şöyle konuştu: "Çok fazla yeni parça denemiyoruz, sadece her yarışta çok fazla farklı motosiklet deniyoruz."

"Dört tur atıyorum, motosikleti değiştiriyorum, bir dört tur daha atıyorum, motosiklet değiştiriyorum."

"Zaman turu denemesi yapıyoruz ama hangi motosikletle? Yani karmaşık bir durum var."

"İki yıl önce tüm yıl aynı motosikleti kullanırdık. Geçen yıl sezon sonunda motosikletin aynı olmadığını biliyorduk ama temeli korumuştuk ve motosikleti limitlerine kadar zorlayabiliyordum."

"Şu anda bunu gerçekten yapamıyoruz çünkü motosikletin sınırının nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok."

Quartararo, yine de yeni parçaların genellikle ya daha iyi performans sunduğunu ya da mevcut motosikletteki sorunları gidermeye yardımcı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Britanya GP'de test sürücüsü gibi hissettiğini ifade etti.

"Bu fazla geldi, ama işler daha iyi olacak diye umuyorsun, kötüye gitmesini beklemiyorsun."

"Bazen yeni parçalar getiriyoruz ve bunların çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Bazen en çok umut bağladığınız şey, aslında hiçbir olumlu sonuç getirmiyor."

"Şu anda, son yarışlarda bir sürücüden çok bir test sürücüsü gibi hissettim. Şahsen olabildiğince hızlı olmaya odaklanmayı tercih ederim çünkü uzun zamandır iki gün üst üste aynı motosikleti kullanmadım."