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Quartararo: "Yamaha, ıslak antrenman turlarında 'büyük bir adım' attı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fabio Quartararo, Emilia Romagna GP antrenman turlarında geride kalmasına rağmen, Yamaha'nın ıslak zemin performansında ileriye doğru olumlu adımlar attığını söyledi.

Quartararo: "Yamaha, ıslak antrenman turlarında 'büyük bir adım' attı"

Şampiyona lideri, pazar günü gerçekleştirilecek yarışta Francesco Bagnaia'yı en az üç puan farkla geride bırakırsa, bu hafta sonu Misano'da kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Bugün Misano'daki ilk iki antrenman seansında yağışlı koşullar vardı ve Fransız sürücü, yağmurda genelde olduğu gibi yine zorlandı. Quartararo ilk seansı 18. sırada tamamlarken, ikinci seansta 16. sırada yer aldı.

Fakat Yamaha sürücüsü, cuma günkü tamamen ıslak şartlarda çok güçlü hissettiğini ancak pist kurumaya başlayınca durumun değiştiğini belirtti.

Quartararo, "Açık konuşmak gerekirse, tamamen ıslak şartlarda oldukça mutluydum. Bu öğleden sonra motosiklette kendimi gerçekten iyi hissettim ve duruncaya kadar 7. sıradaydık."

"Bu yüzden oldukça mutluydum. Fakat pist kurumaya başlar başlamaz, tamamen farklı bir motosiklet sürüyormuşsunuz gibi oluyor, ki bunu tüm Yamaha sürücülerine de sorabilirsiniz."

"Motosiklet dönmüyor, kalkmıyor ve harika olmaktan çıkıyor. Bu tür şartlarda sahip olabileceğiniz tüm kusurlar ortaya çıkıyor." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fakat tamamen ıslak zeminde çok mutlu olduğumu söyleyemem ama son sürüşümüzden bu yana büyük adımlar attık. Bu sabah sürüş yapma şansımız vardı, COTA'da da ıslak zeminde sürüş yapabildik ve sonunda büyük değişiklikler yaptık. Bu da iyi çalıştı."

"Yani karmaşık şartlarda neden bu kadar kötüyüz bilmiyorum."

"İlk onda olmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, ki hedefimiz de buydu. Fakat pite girdiğimizde, ön tarafa orta, arka tarafa ise yumuşak lastik koyma vakti geldiğini düşündüm. Fakat turlarım gerçekten çok kötüydü."

"Hiç yol tutuşum yoktu. Daha kuru bir pistte, önceki turdan neredeyse bir saniye daha yavaş kaldık."

"Kuru zeminde süper hızlı olmayan pek çok sürücü var, karışık şartlarda büyük adımlar attılar ve bizim bu şartlarda neden bu kadar kötü olduğumuzu anlamamız lazım."

"Fakat bunu söyleyen tek kişi ben değilim. Tüm Yamaha sürücüleri bu şartlarda zorlanıyorlar. Bu yüzden bakmamız ve geliştirmemiz gereken bir şey." dedi.

İlk seansta kendisinden önde yer alan Morbidelli'nin verilerinde kendisine yardımcı olabilecek herhangi bir şey görüp görmediği sorulduğunda, "Pek değil, sadece daha hızlıydı."

"Sürüş tarzımı değiştirmeme neden olacak hiçbir şey görmedim. Sadece daha hızlıydı ve bizim de bu adımı atmamız lazım." dedi.

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