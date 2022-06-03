Quartararo: "Yamaha ile kontrat yenilemek kolay bir karar değildi"

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Şampiyona lideri Quartararo, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katalonya GP öncesinde Yamaha ile yeni kontrat imzaladığını açıkladı.

Perşembe günü farklı bir üreticiye geçmenin kendisine cazip geldiğini kabul eden Fransız sürücü, buna karşın Yamaha'da kalmaktan çok memnun olduğunu çünkü takımın nereyi geliştirmesi gerektiğini bildiğini dile getirdi.

Quartararo ayrıca Yamaha'nın 2023 motosikletinde daha fazla motor gücüne sahip olmak adına bu alana ekstra kaynak ayırma kararı aldığını ve bunun da kararında büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.

Fransız sürücü, “Benim için hiç kolay bir karar değildi ve tüm projeyi değerlendirmek adına normalden daha fazla zaman harcadık."

"Yamaha çok çaba sarf ediyor, takıma pek çok yeni insan getiriyor ve hangi alanları geliştirmesi gerektiğini biliyor. En çok güç kısmında gelişmemiz gerektiğini açıkça biliyor."

"Çok mutluyum çünkü gerçekten beni anlıyorlar, nerede eksik kaldığımızı bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve ben de bu projeye inanıyorum, bu yüzden devam etme kararı aldık. Tam gününü söyleyemem ama bu karar birkaç hafta önce alındı ve elbette bu iyi bir karardı.”

"İlk hedefim, daha önce de söylediğim gibi, en iyi motosiklete ve en iyi projeye sahip olmak. Onlar beni bu konuda ikna ettiler çünkü yeni insanlar getirdiler, çok sıkı çalışıyorlar ve tam olarak nerede gelişmeleri gerektiğini biliyorlar."

"Geçmişte belki birkaç alanda çalışıyorlardı ama motosikletin diğerlerinden daha yavaş olduğunu gerçekten kabul etmiyor gibilerdi."

"Artık bunu biliyorlar ve zayıf nokta üzerinde çalışıyorlar, Yamaha'da kalma kararı almamı sağlayan da bu oldu." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP Photo by: Yamaha MotoGP

Quartararo, bu yıl elde ettiği bir galibiyet ve üç podyumla şampiyonayı sekiz puan farkla lider götürüyor. Fransız sürücü bu süreçte 122 puan toplarken, diğer Yamaha sürücüleri şimdiye kadar sadece 34 puan toplayabildi.

Fransız sürücü, bir noktada kafasının karıştığını ve geleceğiyle ilgili şüpheleri olduğunu kabul etse de, Yamaha'nın kendisine verdiği güvenceler ve son zamanlarda elde ettiği iyi sonuçların kendisini takımda kalmaya ikna ettiğini dile getirdi.

"Tahmin edebileceğiniz üzere sadece Yamaha ile görüşmüyorduk ve biraz vakit ayırdım çünkü kafam ilk önce bir tarafa kaydı, ertesi hafta başka bir yere gitmek istedim."

"Açıkçası motor kısmında çalışacak bu yeni mühendislerin takıma gelmesi beni kalmaya ikna etti ama aynı zamanda güç eksikliğinden dolayı daha fazlasını yapamasam da, buna rağmen iyi sonuçlar alıyor olmam da kalmamı sağladı."

"Daha fazla güç elde etmek için zorladıklarını biliyorum ve motosiklette kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden devam etme kararı aldım."

Yamaha sürücüsü, 2023 yılında yine Franco Morbidelli ile takım arkadaşı olacak.