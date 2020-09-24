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MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Yamaha ile geçiş yapmakta zorlanıyorum"

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Quartararo: "Yamaha ile geçiş yapmakta zorlanıyorum"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Yamaha motosikletiyle lider durumda olmayınca yarış kazanmanın, düzlük hızı eksikliği nedeniyle zor olduğunu düşünüyor.

Yamaha bu sene iki defa Quartararo ve birer defa Franco Morbidelli ve Maverick Vinales ile yani toplamda 4 defa kazanmayı başardı.

Yamaha bu sene en çok yarış kazanan üretici konumunda ancak buna rağmen motor tarafında sorun olduğu biliniyor. Bu kapsamda motorların devri dahi düşürüldü.

Misano'daki ikinci yarış hafta sonunda, düzlükteki en hızlı Yamaha, en hızlı Ducati'den 11 km/s daha yavaştı. Bunun sonucunda Yamaha sürücüleri, düzlükte öndeki motosikletleri takip edemiyorlar ve geç frenle geçiş yapamıyorlar. Düzlükte yaklaşamayınca M1'in viraj performansını da değerlendiremiyorlar.

Quartararo, Emilia-Romagna GP'de KTM'den Pol Espargaro'nun arkasında takılı kaldı ve ancak 27 turluk yarışın 24. turunda geçiş fırsatı bulabildi. O ana kadar 11. sıradan başlayan Suzuki sürücüsü Joan Mir, ikisini yakaladı ve geçerek 2. sırada yarışı tamamladı.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, "İnsanları geçmekte çok zorlanıyoruz. Maverick gibi yarışa lider olarak başlamadıysanız, geçiş yapmak çok zor. İki yarışı bu şekilde kazandım. Franco ve Maverick de aynen böyle kazandılar."

"Sizden daha fazla motor gücüne sahip birisinin arkasındaysanız, daha iyi iş çıkaramazsınız. Bu yüzden Maverick için mutluyum çünkü bunu hak ediyor."

"Bakalım Barcelona'da ne olacak. Orası sevdiğim bir pist ancak orada da 1 km'lik düzlük var. O açıdan şu an için neler olacağını bilmiyorum."

"Ancak orası gerçekten sabırsızlandığım bir pist çünkü orası gerçekten iyi iş çıkarabileceğimiz bir pist." dedi.

Misano'daki ikinci yarışın ilk 6 turunu lider götüren Vinales, ardından Pramac Ducati'den Francesco Bagnaia'ya geçildi. Bagnaia galibiyete giderken 21. turda düşerek yarışa veda etti ve böylece Vinales kazanmış oldu. Vinales, Quartararo'nun görüşüne katıldığını söyledi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, wins

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, wins

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, "Ona tabii ki katılıyorum. Yarış sabahı pitten birkaç pilottan sonra çıktım. Onlardan daha hızlı olsam dahi, onları geçemedim. Yapabildiğim tek şey frenleri ısıtmaktı. Lastik basınçlarını kontrol altında tutmak zordu."

"Bu açıdan, şu anda bu konuda zayıfız ancak  geçildiğimizde nasıl yeniden savaşabileceğimizin yolunu bulmamız lazım."

"Isınma seansında biraz üzgündüm çünkü Miller önümdeyse, ne yapabilecektim?"

"Ondan biraz daha hızlı olsam dahi, turun geri kalan kısmında onu geçemezdim."

"Bu yüzden tek hedefim birinci olmaktı. İlk turda birinci olmamın ardından, kendi ritmimi takip etmem gerekiyordu."

"Yarışa ilk sıradan başlayınca, diğerlerine göre farklı bir yarış oluyor." dedi.

 

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Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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