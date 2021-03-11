Quartararo, Yamaha ile geçiş yapmakta zorlanıyor

Quartararo Çarşamba günü normalde pist rekorunun altına inmeyi başardı ve günü Ducati’den Jack Miller’ın sadece 0,080 saniye gerisinde tamamladı.

Quartararo, Yamaha ile uzun sürüşlerde güçlü bir tempoya sahip olmasına rağmen, Ducati'ye kıyasla hız ölçüm noktasında yaklaşık 12 km/s gerideydi ve diğer sürücüleri geçerken harika hissetmediğini dile getirdi.

Yamaha, Aprilia dışındaki üreticilerin motor gelişimi yapmasının yasaklanmasından ötürü 2021'e daha güçlü motor getiremedi

M1'in sürüş kabiliyetinde herhangi bir gelişim olup olmadığı sorusuna Quartararo, "Aslında bu, biraz korktuğum pistlerden biri çünkü motosiklette hâlâ çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Geçiş konusunda kendimi iyi hissetmiyorum. İlerleme kaydetmek zorundayız çünkü düzlükte bir Ducati varsa, maalesef bizi geçecek."

“Onları yeniden geçmek ve fark yaratmaya çalışmak için bir çözüm bulmamız gerekiyor. Tur zamanlarına baktığımızda [Johann] Zarco ve Miller önde, yani kolay değil ve motosiklete 20 veya daha fazla beygir gücü koyamayız."

"Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım ve zaten çok çalışıyoruz. Ayrıca şu anda frenleme de mükemmel değil, bu yüzden bunu geliştirmek için iki günümüz daha var. Bu, diğer sürücülere kıyasla gelişmemiz gereken bir alan." yanıtını verdi.

Her iki sürücü de Yamaha'nın 2021 şasisini denedi ve Vinales bunu ilk kez yaptı. İspanyol sürücü, daha iyi bir anlayış elde etmek için daha fazla tur atması gerektiğini düşünüyor.

Quartararo ise geçen hafta sonu, daha çok tercih ettiği 2019 şasisiyle aynı hissi sunmadığını, bu yüzden çok etkilenmediğini söylemişti.

Ancak Çarşamba günü, daha iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda, daha hoş sözler söyledi.

"Bence iyi bir yöndeyiz, ama hâlâ biraz eksiklik var. İyi hissediyorum, sonuçta motosikletinizde iyi hissetmiyorsanız 1:53.2 yapamazsınız."

"Tempo da harikaydı, ama bu son iki günde iyi bir adım atmayı umut ediyorum. Motosiklette harika hissediyorum ve giderek daha iyi hale geliyor."