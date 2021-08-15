Quartararo: "Yamaha içerisinde harika bir atmosfer var"

Vinales geçen hafta aynı pistte yapılan Steiermark GP'sinde Yamaha'sının motorunu kasten patlamaya çalışmasının ardından Yamaha tarafından yarıştan men edildi ve bu hafta sonu Red Bull Ring yarışında yer almıyor.

Yamaha hafta sonu için Vinales'in yerine herhangi bir ismi geçirmeme kararı almıştı ve bundan ötürü Yamaha fabrika takımının tek temsilcisi Quartararo oldu.

Bu hafta sonu Yamaha'da odak noktası Vinales'in olayı olsa da Quartararo, takım içerisindeki atmosferin değişmediğini belirtti.

Pazar günkü 28 turluk Avusturya GP'sine ikinci başlayacak olan Quartararo, "Atmosfer harika."

"Yani, garajda kendi ekibim var, Maverick'in ekibinden de bir mekaniker yardım etmek için burada kaldı."

"Ona teşekkür etmek istiyorum çünkü buradan evine dönebilirdi fakat burada kalıp benim motosikletim üzerinde çalışıyor.

"Yani onun da çabası var. Takımdaki atmosfer harika.” dedi.

Red Bull Ring, Yamaha için sezonunu en zayıf pistiydi ancak Quartararo, pazar günkü Avusturya GP'ye ikinci sıradan başlayacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransız sürücü 1:22.677 ile tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu alacak gibiydi. Fakat Pramac Ducati sürücüsü ve Steiermark GP galibi Jorge Martin son turuyla pole pozisyonunu aldı.

Cumartesi günü dördüncü antrenmanda güçlü bir yarış temposuna sahip olan Quartararo, yeniden podyuma çıkabileceğine inanıyor.

“Doğruyu söylemek gerekirse net bir hedefim yok çünkü böyle bir pistte örneğin düzlüklerin gerçekten kısa olduğu Assen'in aksine mücadele etmek çok zor."

“Her şey ilk turlara bağlı ama elbette maksimumu vereceğim."

“Bence hızımız podyum ya da ilk beş için savaşmak için yeterli, fakat daha hızlı giden birini görürsem onunla kalmak için çılgınca bir şey yapmayacağım.".

“Elimden gelenin en iyisini yapacağım, limitlerde olacağım ancak sınırımın ötesine geçmeyeceğim."

“Yani, yarışta %100'ümle gideceğim ve bunun üzerine çıkmayacağım.”