Quartararo: "2019'dan beri var olan mekanik tutuş sorununu çözmeliyiz"

Japon üretici bu ay Sepang'da yapılan iki testte M1'in geliştirilmiş bir versiyonunu test ederek aradaki farkı kapatmaya ve MotoGP'de yeniden yarış kazanan bir güç olmaya çalışıyordu.

Quartararo ve yeni transfer Alex Rins Malezya'da motosikletin 2024 versiyonunu sürdüler ancak değişikliklere verilen tepkiler büyük ölçüde karışık oldu.

Fransız sürücü, Yamaha'nın nihayet beygir gücünde somut bir artış sağlamayı başardığını ve bunun doğrudan daha yüksek bir son hıza dönüştüğünü, ancak güç dağıtımının fazla 'agresif' kaldığını yineledi.

Bununla birlikte, 2019'da M1 uydusuyla MotoGP'ye adım attığından beri mekanik kavramanın değişmediğinden şikayet ederek diğer alanlarda değişiklik eksikliğinin altını çizdi.

"Son hız çok daha iyi, motor daha iyi, bu bir adım. Ancak motosiklet tork konusunda hâlâ çok agresif."

"Daha iyi aerodinamiğe ve daha iyi bir motora sahip olduğumuz kesin ama nasıl çalıştığını, nasıl daha iyi çalışmasını sağlayabileceğimizi ve 2019'dan beri eksik olan mekanik tutuşu nasıl bulacağımızı anlamak için zamana ihtiyacımız var."

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, geliştirilmiş mekanik tutuşun yanı sıra, Yamaha'nın motordan daha yumuşak bir güç dağılımı sağlamak için motosikletinin elektronik aksamını da iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor.

"Bence sorun her ikisi de. Buna ilk altıda yer almak için bir çözüm bulmamız gerekiyor."

"Bence bu bizim için gerçekten çok önemli çünkü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hızlıyız."

"İlk üçte değiliz ama iyi bir şansımız var. 11 ya da 12. sıradan başlarsanız hızınız ne olursa olsun orada kalırsınız. Bu yüzden yol tutuş konusunda gerçekten bir çözüm bulmaya çalışıyoruz."

Uygun hava koşulları ve beş gün boyunca koşulan lastiklerin karışımı yeni tur rekorları elde edilmesine yardımcı olurken, birçok sürücü 1:56 bandında tur atmayı başardı.

Quartararo, fabrika Ducati'siyle Francesco Bagnaia tarafından belirlenen ölçütten 0.8 farkla 1:57.525'lik derecesiyle son hesaplamada 11. sırada yer aldı.

2021 Şampiyonu bu motosikletin sınırına ulaştığını hissetti ki bu, son birkaç yıldır Yamaha paketinin zayıf noktası olan tek tur hızı düşünüldüğünde kötü bir işaret olarak görülebilir.

"1:57.5 yaptığımda mutluydum ama bu bir sınır."

"Sınırı kolayca bulduk, çünkü dört tur attım, 57.5, 57.6, 57.5, 57.6."

"Gerçekten diğerinden tamamen daha iyi olan bir tur yok ve bunu anlamak biraz zor. Nereyi geliştirmemiz gerektiğini biliyorum ama nasıl geliştireceğimiz bir sorun."