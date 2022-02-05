Quartararo: "Yamaha güç farkı üzerine çok fazla düşünemez"

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Yüksek hız farkı, Yamaha'nın uzun zamandır zayıf noktalarından biri oldu. Bu problem Kasım ayında Jerez'de gerçekleştirilen iki günlük sezon sonrası testlerinde, 2022 M1'in ilk prototipinde de baş gösterdi.

Quartararo, motosikletin 2021'dekine kıyasla pek gelişmediğini daha önce söylemişti ve sezon öncesi testlerini altıncı sırada tamamlamasının ardından bir kez daha paketin "pek farklı" olmadığını söyledi.

Yamaha'nın yüksek hızı hâlâ 336.4 km/h'e ulaşabilen Ducati'ye yaklaşamıyor. Quartararo, hız ölçüm noktasında frenlediği için 332.3 km/h'lik hızının "gerçek olmadığını" söyledi. Quartararo'dan sonraki en hızlı Yamaha, 325km/h ile Franco Morbidelli oldu.

Yamaha takım patronu Massimo Meregalli, markanın 2022 motosikletinin bir "devrim" olmadığını ve felsefelerinin bu olmadığını söyledi. Quartararo, bu minimal gelişimden hayal kırıklığına uğradığı iddialarını reddetti ve bu güç farkını artık başka şekilde telafi etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız, "Elbette daha fazla beygir gücü isterdim ama günün sonunda şu anda motorda bunu yaratamayız."

"Ancak hızlı olmamız ve bunun üzerinde çok düşünmememiz gerekiyor."

"Eğer hızımız varsa daha iyi olur ama eğer yoksa, motosikletin gücü olmadığını söylemenin bir faydası yok."

"Eğer güç yoksa kendimizi geçmişte olduğu gibi uyarlamamız gerekiyor. Yani eğer uyum sağlamamız gerekiyorsa bunu yapacağız." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo ayrıca, genel olarak sürüşünü geliştirmesi gerektiğini söyledi. Malezya'da virajlarda yeterince hızlı olmadığını, bu nedenle M1'in güçlü yanlarını ortaya çıkaramadığını ve frenlemede çok agresif olduğunu söyledi.

"Hızımdan memnunum ama hızlı turlarımdan önce orta hamurla 26 tur atmıştım."

"Orta hamurda 26 turdan sonra yeni yumuşak lastiklere geçmek pek yararıma olmadı. Yarın hızlı turlar için daha fazla şansımız olacak."

"Ancak genel olarak sürüşümü geliştirmem gerekiyor çünkü virajlarda yeterince hızlı değildim ve motosikletin güçlü yanı da bu. Bu nedenle sürüşümü geliştirmem gerekiyor."

"Bu üç ayın ardından bence yarın iyi sürmeye odaklanmam gerekiyor ve deneyecek şeylerim var bu da gerçekten ilginç olacak."

"Şu anda pek farklı bir şey yok. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Frenlerimde gerçekten agresiftim ve hızlı olmam gereken virajlarda yeterince hızlı değildim." dedi.