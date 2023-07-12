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Quartararo: "Yamaha gelişmiyor, diğerleri sürekli gelişiyor"

Fabio Quartararo, diğerleri gelişirken Yamaha'nın yerinde saymasından büyük endişe duymakta.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Son iki sezondur sürekli gerileyen Yamaha, bu sezon henüz galibiyete ulaşamadı ve sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Aerodinamik devrine uyum sağlamaya çalışan ve bu amaçla birçok parça deneyen Yamaha'nın bir deney tahtasına döndüğü söylenebilir, bu durumdan sürücüler de memnun değil.

Denenen hiçbir parçanın işe yaramaması nedeniyle 2024 motosikletine odaklanan Yamaha, yeni motosikleti ilk kez Eylül ayında Misano'da deneyecek.

Yeni motosikleti hiçbir şekilde umursamadığını söyleyen Fabio Quartararo ise takımın hiçbir adım atamadığını söylüyor.

Quartararo, "Misano testini gelecek sezonki motosiklet için kullanacağız."

"Dürüst olmak gerekirse, Misano'ya kadar bekleyebilirim, ancak gerçekten umurumda değil çünkü istediğim şey bu yılın kalanını etkileyecek güncellemeler."

"Gelecek yıl başka bir hikaye, ben şimdiden iyi performans gösteren bir motosiklet istiyorum. Elbette gelecek planları yapmak önemli, ancak sezonun yarısına bile gelmedik."

"Yamaha'nın herhangi bir planı yok, diğer takımlar ise sürekli gelişiyorlar. En büyük endişem de bu." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yılki motosiklet için çok daha büyük değişiklikler bekliyordum. Ancak sezon öncesi [yaptığımız] hiçbir şey işe yaramadı, bu yüzden temelde geçmiş yıllardaki ayarlara döndük."

"Ama tabii ki gelecek yıl için gerçekten büyük bir değişiklik umuyorum."

Diğer Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için Quartararo'nun 2024'teki takım arkadaşının kim olacağı bilinmiyor.

Gelecek yıl için takım arkadaşı konusunda bir tercihi olup olmadığı sorulan Quartararo şunları söyledi: "Hayır, hiç umurumda değil."

"Dürüst olmak gerekirse, kim gelirse gelsin ya da kim kalırsa kalsın, bir tercihim yok. Elbette MotoGP'de tecrübesi olan birini tercih ederim ama kim olacağı umurumda değil." dedi.

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