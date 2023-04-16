Quartararo: "Yamaha dört senedir kayda değer ilerleme yapamadı"

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2021 MotoGP şampiyonu, 2023'ün ilk yarışlarında 2023 Yamaha motosikletinden pek mutlu değildi ve bu mutsuzluk, Amerika'da da devam etti. Quartararo, motosikletinden daha fazlasını alabilmek için çok fazla zorlamak zorunda kaldı.

Sıralamalarda 7. sırada kalan Quartararo, sprint yarışında iyi bir kalkışla dördüncü sıraya yükseldi ve dördüncü turda kaza yapana kadar ilk 6 içerisindeydi.

Şampiyonada 36 puan geriye düşen Quartararo, kaza nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını, Yamaha'nın grup içerisinde çok iyi çalışmadığını söyledi.

Diğer takımlarda daha güçlü V4 motorlar varken Yamaha, gridde sıralı dört silindirli motor çalıştıran tek üretici. Yamaha, 2023 motorundan daha fazla güç bulmak için ünlü Formula 1 motor gurusu Luca Marmorini'nin yardımına başvurdu ancak şu ana kadar değişen pek bir şey olmamış gibi.

V4, Yamaha'nın MotoGP'de hiçbir zaman üzerinde çalıştığı bir felsefe olmasa da Quartararo, motosikletle ilgili temel bir şeyin değişmesi gerektiğini ancak bunun motor konfigürasyonunun değiştirilmesi yoluyla olmasını beklemediğini söyledi.

Quartararo, "(Yamaha) Tabii ki değişiklik yapmak zorunda."

"Nasıl olur bilmiyorum. Bugün sıralamalarda mücadele açısından biraz daha iyi hissetsem de, dört senedir bu motosiklette büyük bir ilerleme yaptığımızı düşünmüyorum."

"Bu motosiklette deneyimim daha fazla ancak büyük bir ilerleme gördüğümüzü düşünmüyorum."

"Değiştirmemiz gereken şeyler bir egzozdan ya da motosiklette küçük bir şeyden çok daha büyük şeyler."

"Bana göre büyük bir değişiklik olmak zorunda ve büyük değişiklik yapmak zor olabilir. Ancak bir ilerleme kaydedeceksek, bunu yapmak zorundayız."

"Ancak şu an için, maksimum hızımız ilk yarışlardaki kadar bile değil. Bunun nedenini bulmalıyız ve bir çözüm olup olmadığına bakmalıyız."

"(Yamaha'nın V4 motora geçip geçmemesi)Bu konuda bir şey söyleyemem çünkü daha önce hiç V4 motorlu motosiklet sürmedim. Her zaman Yamaha sürdüm, bu yüzden daha önce denemediğim bir şeyi onlardan isteyemem."

"Ancak günün sonunda diğerleri bunu kullanıyor. Gelecek seneki planlar arasında buna (V4 motor) geçiş yok. Henüz bilmiyorum ama yine uzaktan başlayacağız." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha sadece motor konusunda değil, aerodinamik güncellemeleri konusunda da rakiplerine kıyasla geride görünüyor. Quartararo'ya göre Japon üretici bu alanda da rakiplerini yıllarca geriden takip ediyor.

Quartararo, "Sorun şu ki, bu miktarda aero kullanmak için de güçlü bir motora sahip olmanız gerekiyor."

"Biraz daha iyi ama bunu kullanamayız... Bu motosikletler, motosiklete bile benzemiyor, rokete benziyorlar."

"Üstte, altta, ortada, arkada kanatları var."

"Yani, bunu kullanmak istiyorsanız çok fazla güce sahip olmanız gerek. Kanatları hızlanırken yere basma kuvveti sağlayacak ama aynı zamanda dönüş yapmanıza yardımcı olacak şekilde kullanmanız gerekiyor. Sanırım bu alanda yıllar gerideyiz." dedi.