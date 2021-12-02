Quartararo: "Yamaha, daha fazla güç bulabilirse MotoGP'deki en iyi motosiklete sahip olabilir"

Quartararo, son kez 2015 yılında Jorge Lorenzo ile şampiyonluk yaşayan Yamaha'nın bu hasretine son verdi ve takımıyla ilk yılında şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl Valentino Rossi'nin yerini alarak Yamaha fabrika takımına katılan Fransız sürücü, beş zafer ve dört podyum alarak, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Ancak yılın son kısmında Francesco Bagnaia'nın baskısı altındaydı.

Buna karşılık 2021 Yamaha, Quartararo'nun 2020'ye kıyasla daha tutarlı sonuçlar almasını sağladı ve bu açıdan selefine göre çok daha iyi bir motosikletti.

Fakat pandemi nedeniyle Yamaha, Honda, Ducati ve Suzuki, gelişimi dondurmak zorunda kaldılar ve bu da Yamaha'nın 2021'de motor gelişimi yapamadığı için, hâlâ motor gücü anlamında geride kaldığı anlamına geliyordu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, griddeki en iyi motosiklete sahip olup olmadığı sorulduğunda, gördüklerini baz aldığında böyle hissetmediğini söyledi.

Quartararo, "Bilmiyorum çünkü şimdiye kadar Honda ve Ducati'yi denemedim."

"Diğer tüm sürücülere ve yorumlarına baktığımızda öyle değil gibi görünüyor. Fakat benim açımdan oldukça iyi çalışıyor, sonuçta şampiyon biz olduk."

"Yani, gerçekten mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Motosikletle gerçekten iyi hissediyorum."

"Yine de birçok noktada geçiş yapmakta zorlanıyorum. Bu açıdan çalışmamız gerektiği ortada."

"Piste bağlı olarak değişiyor ama mesela Misano'da geçiş yapmak çok zordu."

"Fakat neler olduğunu biliyoruz, herkes nerede geliştirmemiz gerektiğini biliyor: Beygir gücünü artırmalıyız."

"Beygir gücünü artırırsak, padoktaki en iyi motosiklete sahip olabileceğimizi düşünüyorum, fakat Yamaha ne yapması gerektiğini biliyor."

"Yani şu anda bunun en iyisi olup olmadığını söyleyemem fakat dünya şampiyonu biziz." dedi.