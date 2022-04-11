Quartararo: "Yamaha, COTA gibi pistlerde podyum için mücadele etmeye hazır değil"

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Yamaha sürücüsü, Circuit of Americas'daki sıralama turlarında altıncı oldu ve antrenmanlarda güçlü bir yarış temposu gösterdi.

Fakat Quartararo, podyum için yarışamadı ve Honda sürücüsü Marc Marquez'le mücadelesinin ardından damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Fransız sürücü, şu anda şampiyonada Amerika GP kazananı Enea Bastianini'den 17 puan geride beşinci sırada yer alıyor.

Autosport tarafından, 2022 Yamaha'nın şampiyonluk için yarışabileceği bir motosiklet olup olmadığı sorulan Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse, bu tür pistlerde olduğumuzda, podyum için mücadele etmeye hazır değiliz."

"Ancak şimdi Avrupa'ya gidiyoruz ve bence bizim için daha iyi pistler olacak. Şampiyonluk mücadelesi vermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Motosikletin hazır olup olmayacağı ile ilgili fikirlerim var ama bugün olduğu gibi %100'ümü vereceğim."

"Altıncı ve yedincilik için her zaman %100'ümü verdim." dedi.

Autosport, Quartararo'nun Yamaha ile ilgili fikirlerini açıklamasını istedi.

Quartararo, "Bunları kendime saklayacağım." cevabını verdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, COTA'da, Arjantin'de olduğu gibi tutuş eksikliği ile mücadele ettiğini ancak problemin Arjantin kadar şiddetli olmadığını söyledi.

"Yarışın başında Arjantin'deki gibi bir problem yaşadım ama çok daha azdı. Başlangıçta diğerlerine kıyasla tutuş azdı."

"Ancak iyi idare ettik ve oldukça iyi savunma yapabildim. İlk başlarda daha zordu çünkü herkes daha yakındı ve düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyorduk."

"Yine de iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum, çok fazla keyif aldım ve altıncılık için de olsa sert mücadele ettik."

"Marc ile mücadelemden keyif aldım. Zorlansak bile bu yarıştan, kazandığım yarışlara kıyasla daha fazla şey öğrendim."

"Mutluyum çünkü gücümüz az olsa bile sınırları zorladım. Bu yüzden, gücümüzün olduğu gün çok daha iyi sonuçlar alacağım."

Önümüzdeki iki yarış, Quartararo'nun 2021'de güçlü olduğu Portimao ve Jerez'de gerçekleşecek ancak kendisi, Portimao'nun Yamaha için 50/50 olacağını söyledi.

Quartararo, arka arkaya Portekiz ve İspanya yarışları olmasının Yamaha için daha iyi olup olmayacağı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Portimao iyi ama en iyisi değil."

"Oradaki duruma bağlı. Eğer ilk sıradan başlarsan ve hızlı olursan harika olur ama geçtiğimiz yıl Ducati'lerin arkasına takılmıştım ve geçiş yapamadım."

"Fakat eğer ilk üçte yer alıyorsan veya uzaklaşabiliyorsan iyi bir sonuç almayı başarabilirsin. Yani Portimao 50/50 ama Jerez bizim için iyi olacak."