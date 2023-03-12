Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"
Fabio Quartararo, Portekiz testindeki zorlu bir ilk günün ardından Yamaha MotoGP takımının ilk yarışa hazır olamayabileceğini düşünüyor.
2021 Dünya Şampiyonu, Cumartesi günü Algarve pistinde gerçekleşen testi sekizinci sırada tamamladı. Quartararo, Ducati'den Francesco Bagnaia'nın yaklaşık olarak 0.9 saniye gerisindeydi.
Quartararo, geçen ayki Sepang testini 2023 Yamaha'sının sıralama turları denemesinde 'bir kabus' olduğunu söyleyerek tamamlamıştı. Şimdi ise motosikletin taze lastiklerle hız mücadelesi verdiğini söylüyor.
Bu yüzden Quartararo, Yamaha'nın taze lastiklerde tempo sorunu yaşaması nedeniyle bu yıl sprint yarışlarında formunun nasıl olacağı konusunda 'endişeli' ve iki hafta sonra Portekiz'de yapılacak sezonun açılış yarışında rekabetçi olmaya hazır olamayacağından korkuyor.
Quartararo, "Sorun sadece sıralama turları değil."
"Sorun aynı zamanda taze lastiklerdeki tempomuz. Sprint yarışları için endişeliyim çünkü taze lastikler takıldığında öndekilerden yarım saniye daha yavaşız."
"15. tura gelindiğinde -15 ile 25 arasında- 0.1 ya da 0.2 daha yavaşız. Ancak en büyük fark taze lastiklerde ve hatta hız turunda."
"Kesinlikle ilk yarışa hazır olmayacağız. Bundan %100 eminim demeyeceğim, umarım yarın bir çözüm bulacağız."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Ama şu anda motosiklet üzerinde kendimi iyi hissetmiyorum, dolayısıyla hazır da hissetmiyorum."
"Bu yüzden sanırım ilk kez en iyi hızın kaç olduğunu kontrol etmedim, yapacak çok işimiz var ama Sepang'da biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim."
"Son gün taze lastikleri taktığımda ve iyi bir tur zamanı elde edemediğimde bunu yaşadım, tüm gün kötü sürüyordum."
"Bugün kötü de olsa daha sakin kalmaya çalıştım ve motosikleti nasıl kullanmam gerektiğini anlamaya çalıştım. Ama bu şekilde bile zordu." dedi.
Quartararo şu anda Yamaha'da karşılaştığı sorunların neredeyse her alanda olduğunu söylüyor.
En çok nerede zorlandığı sorulduğunda Quartararo, "Sadece frenlemede değil, her yerde."
"Viraj hızı, denge, viraj çıkışı... Ayrıca lastiği kullanmak zor."
"Normal şartlarda, yeni bir lastik takarsınız ve tur zamanınız her yerde gelişir. Ama şu anda frenlemede, gaza basmada, virajda... Hiçbir yerde daha iyi değil."
"Yani bunu anlamak zor. Motosikletin sallanma şekli ve her şey çok zor." cevabını verdi.
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