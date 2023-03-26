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Quartararo: "Yakında sprint yarışında büyük bir kaza görebiliriz"

Yamaha'dan Fabio Quartararo, MotoGP sprint yarışı formatını pek sevmediğini ve yakında büyük bir kaza görebileceklerini söyledi.

Lewis Duncan
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Germán Garcia Casanova
Quartararo: "Yakında sprint yarışında büyük bir kaza görebiliriz"
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İlk MotoGP sprint yarışı Cumartesi günü Portekiz'de gerçekleştirildi ve bu 12 turluk yarışı Ducati'den Francesco Bagnaia kazandı.

Yarışı 10. sırada tamamlayan Quartararo, 13. virajda Joan Mir ile temas yaşadı ve bundan ötürü de gerilere düştü.

Ertesi tur VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini, 5. virajda geçiş yapmaya çalışırken Enea Bastianini ile çarpıştı ve bu temas sonrası Bastianini'nin köprücük kemiği kırıldı.

Mir'le temasın ardından son sıraya gerileyen ve 10. sıraya kadar yükselen Quartararo, sprint yarışından hoşlanmadığını çünkü agresifliğin çok yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Quartararo sprint yarışını sevip sevmediği sorulduğunda, "Hayır, hiç de değil."

"Yakında büyük bir kaza olacak. Biz birbirinize dokunabileceğiniz ve böyle yapmanız halinde sorun yaşamayacağınız otomobillerle yarışmıyoruz."

"Araçla yarışmak çok daha güvenli."

"Bugün çok gerideydim, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Neyse ki bir şey olmadı ama 20 sprint yarışı daha yapılacak. Bakalım."

"Agresif olabilirsiniz. Bugün fena değildi. Sadece Marini/Bastianini [ve Mir] kaza yaptı ama gelecekte çok daha fazla kaza olacağı kesin." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, sprint yerine her hafta sonu iki tam yarış yapılmasının daha güvenli olacağına inanıyor ve ekliyor: "Bu agresifliğe şaşırmadım. Bu 12 tur. Bence 25 turluk iki yarış olmalı."

"Bu elbette fiziksel olarak zor olacak ama 25 turda biraz daha fazla zamanınız var."

"Şimdi [sprintte], eğer üç pozisyon kaybederseniz [başınız belada] demektir. Geride kaldım çünkü bana dokundular, biraz daha iyi olmaya çalıştım. Fakat bence güvenlik için iki tane 25 turluk yarış yapmak bir tane 12 turluk yarış yapmaktan daha iyi."

Sprint yarışıyla ilgili bu endişeler, Pol Espargaro'nun sırtında ve çenesinde kırıklar oluşmasına neden olan korkunç kazadan bir gün sonra geldi.

Çok sayıda sürücü pistin güvenliğini ve herhangi bir değişiklik yapılmamasını eleştirdi.

Quartararo, sürücülerin istedikleri değişiklikleri yaptırma "gücünün olmadığını" söylüyor.

"Gücümüz yok... Birçok şey yapıyoruz ama her zaman [bir şey olduktan] sonra değiştiriyoruz. Bu yüzden konuşmanın hiçbir anlamı yok."

"Herkes için aynı şey geçerli. Bu iyi mi değil mi bilmiyorum. Şikayet etmek de istemiyorum ama sonuçta bu güvenlik meselesi."

Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Son turlarda temas etmek sorun değil. Alex [Marquez] ile üç, dört kez temas ettik ama sorun değil, yarış bu."

"İlk turlarda işler çığırından çıkmaya başladı ve hadi bu da normal diyelim. Fakat bazen kontrol edemeyeceğiniz şekilde tepki veren motosikletler sürüyoruz."

"Hepsi bu kadar, ben böyle düşünüyorum. Bu konuya çok fazla karışmak istemiyorum."

Kendi yarışını yorumlayan Quartararo, kalkış kontrolündeki sorun nedeniyle startta çok fazla gerilediğini söylüyor.

"İkinci viteste kalkış kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadık."

"İyi bir başlangıçtı ama sonra ikinci vitese geçtim ve çok fazla pozisyon kaybettim."

"Sonra Joan bana çarptı ve sonunculuğa geriledim. Hızımız çok kötü değildi ama sanırım yarış sırasında birkaç şeyi çok daha iyi anladık."

"Fakat griddeki pozisyonumuzu daha iyi hale getirmek için sıralama tempomuzu geliştirmemiz gerekiyor."

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