Quartararo, yakın geçen şampiyonluk mücadelesinin "güzel" olduğunu düşünüyor
Fabio Quartararo, bitime 5 yarış kala şampiyonadaki ilk 3 pilotun sadece 17 puan içerisinde yer almasının "güzel" olduğunu söylüyor.
Quartararo, Aragon Grand Prix'si öncesinde en yakın rakibi Francesco Bagnaia'nın 30 puan önünde yer alıyordu ancak ilk turda Marc Marquez'le kaza yaparak yarış dışı kalmasının ardından bu fark artık sadece 10 puan kadar.
Quartararo'nun yarış dışı kaldığı Aragon GP'yi Bagnaia ikinci sırada, Aleix Espargaro ise üçüncü sırada tamamladı ve bu sonuçlarla birlikte, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP öncesinde şampiyonada ilk 3 sıradaki pilot 17 puan içerisinde yer alıyor.
Japonya GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Aragon'daki yarış hakkında konuşan Quartararo, şunları söyledi: "Günün sonunda ne yapabilirsiniz ki?"
"Sanırım şu anda ilk 3 pilot 17 puan içerisinde yer alıyor. Bence bu üçlü ve Enea [Bastianini] şampiyonluğu istiyor. "
"Üçümüzün arasında sadece 17 puan olması, birbirimizi maksimum noktaya kadar zorlayacağımız anlamına geliyor ve bence günün sonunda bu güzel bir şey."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Aragon'daki ilk tur kazasında Fransız sürücünün göğsünde yanıklar oluştu. Biraz acı hissetse de Quartararo sakatlığının bu hafta sonu kendisine sorun yaratacağını düşünmüyor.
Göğsündeki sakatlık hakkında konuşan şampiyona lideri, "İlk antrenmanımı yaptım, iyiydi. Sadece yanık ve çizik oldu, biraz acıyor ama bence motosiklet üzerinde büyük bir sorun olmayacak."
"Elbette ilk seansta biraz yanma hissedeceğim ama motosikleti sürmeme engel olmayacak ya da problem çıkarmayacak.
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