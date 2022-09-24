Quartararo: "Yağmur altında yolumu biraz kaybettim"

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Yağmur altında tüm şampiyonluk adaylarının zorlandığı Japonya GP sıralama turları Quartararo'ya da acımadı ve Yamaha sürücüsü ancak 1.1 saniye geride dokuzuncu olabildi.

1.56.326'lık turunun ardından zamanını hiç geliştiremeyen Quartararo, rakiplerinin tur zamanlarını geliştirmesini şaşkınlıkla karşılıyor.

Quartararo, "Mutlu değilim çünkü çok daha iyisini bekliyordum."

“İlk turumda 1.56.7 yaptıktan sonra tüm sıralama boyunca aynı seviyelerde kalmış olmamı anlayamıyorum, hiç gelişemedim."

"İyi hissediyordum, ancak verilere baktık ve bir şeyler aynı değildi."

"Dolayısıyla yağmur altında yolumu biraz kaybettiğimi söyleyebiliriz. Hissiyat iyiydi, ancak tur zamanına yansıtamadık, pole pozisyonunun bir saniye gerisindeyiz.

"Fark çok fazla ama eskiye kıyasla o kadar da kötü değil, sadece anlaması zor." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gerilerden başlayacağı mücadelede geçiş yapıp yapamayacağı konusunda kararsız kalan Quartararo, "Tek sorun rakiplerimizin bize kıyasla daha rahat geçiş yapmasına olanak sağlayan imkanlara sahip olmaları."

"Bu yüzden daha çok bu konuda ve nerelerde geçiş yapabileceğim konusunda endişeliyim çünkü tüm frenleme [bölgeleri] düzlüklerin ardından geliyor."

"Yarıştaki ana sorunum bu olacak, yine de kendimi hazır hissediyorum ve bir şeyler yapabileceğimizi hissediyorum.

"Şu anda sadece 7. virajda geçiş yapabilirim ve burası da pek ideal bir nokta değil. Ancak geçiş yapmak istersem bunu başarabileceğim tek yer orası." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images