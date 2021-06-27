Quartararo: "Vinales'le savaşta 'akıllı' olmalıyım"

Vinales, cumartesi günü Assen'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Quartararo'nun turunu 0.071 saniye ile geçti ve 2021'deki ilk pole pozisyonu aldı.

Quartararo şu anda en güçlü yarış temposuna sahip isim gibi görünmüyor ve pazar günkü yarışa 22 puanlık bir farkla ilk sırada girse de, Ducati üçlüsü Francesco Bagnaia, Johann Zarco ve Jack Miller hemen ardında olacak.

Vinales'in 4. antrenmandaki temposu Quartararo ile benzerdi ve pazar günü iki Yamaha sürücüsü arasında düello olabilir.

Quartararo, "Maverick ile olan mücadelemizde akıllı olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü kağıt üzerinde gerçekten iyi bir tempoya sahip olduğumuz doğru."

"İlk turda akıllı olmak ve sonrasında neler olacağını görmek lazım. Açıkçası zafer için mücadele etme konusunda kendimi çok iyi hissediyorum."

“Fakat savaştığım kişiler arkamda olduğu için dikkatli olmam gerekmiyor. Benim için henüz şampiyonanın başlangıcındayız, daha ortasına bile gelmedik."

“Yani zafer için savaşma şansım varsa bunu yapmaya çalışacağım. Eğer fazla limitteysem, aptal değilim ve hata yapmayacağım ya da hata yapmamaya çalışacağım. Yani duruma göre değişecek ama şu anda galibiyet için savaşabileceğimi düşünüyorum."

"Şampiyonluk savaşı devam ediyor, bitmiş bir şey yok ve bu yüzden avantajı artırmaya çalışacağım. Yarış boyunca maksimumu vereceğim ve kazanma fırsatı doğarsa risk alacağım. Bu Pazar tüm turların tadını çıkaracağım."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP, Hollanda yarışının ardından beş haftalık bir yaz arasına girecek daha sonra arka arkaya iki Avusturya yarışı yapılacak. Bu pistler, en yüksek hız eksikliği nedeniyle Yamaha için kağıt üzerinde en kötü pistlerden bazıları olacak.

Avusturya'nın getirebileceği sorunlar göz önüne alındığında Assen'de kazanmanın öneminin daha fazla olup olmadığı sorusuna Quartararo, yarışa bu şekilde yaklaşmanın doğru olmayacağını belirtti.

Fransız sürücü, "Dürüst olmak gerekirse Avusturya geçen yıl bizim için felaket ama bence geçen yıl yaşadığımız tüm sorunları biliyoruz."

"Şimdi motosiklet frenleme kısmında çok gelişti ve holeshot cihazımız artık daha iyi çalışıyor."

"Elektronikte herhangi bir sorunumuz yok, bu yüzden Avusturya'nın bizim için kötü bir pist olmadığını düşünüyorum."

"Elbette en yüksek hızda kaybediyoruz ancak 2019'da podyum için savaştım ve yanılmıyorsam Maverick ve Valentino [Rossi] dördüncü ve beşinci oldu."

"Bizim için kötü bir pist değil, sadece zor bir pist, yani en iyisi değil."

"Burada elimden geleni yapacağım. Bir hata yapsam bile şampiyonluk savaşı devam ediyor."

"Elbette şampiyonadaki puan farkını artırmak istiyorum ama şu anda şampiyonaya en doğru şekilde yaklaşmanın bu olduğunu düşünmüyorum."

"Yarın sadece eğlenmek istiyorum, burası harika bir pist ve 26 turun tadını çıkaracağım." dedi.