Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil''

Steiermark Grand Prix'sinde bilerek M1'inin motoruna zarar vermeye çalışan Vinales, Avusturya GP'sinden men edilmesinin ardından Yamaha'yla yollarını ayırdı.

İspanyol sürücü 2022 yılında Aprilia'ya katılacak ve bir sonraki Misano testinde, ilk kez RS-GP'yle sürüş yapacak.

Autosport tarafından sezonun geri kalanında Yamaha'nın, Vinales'le arayı düzeltemediği için üzgün olup olmadığı sorulan şampiyona lideri Quartararo şu ifadeleri kullandı: ''Bu çok önemsemediğim bir şey.''

''Ben kendi işime odaklıyım bu yüzden de bu olaylar beni çok etkilemedi.''

''Bu yüzden, üzgün hissetmiyorum. Keyfime bakıyorum, bu bireysel bir spor ve bu hafta sonu yeni bir takım arkadaşım olacak.''

''Yani, çok üzgün değilim.''

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Normalde Britanya Grand Prix'sinde Franco Morbidelli'nin yerine Petronas SRT'de sürüş yapması gereken Cal Crutchlow Silverstone'daki hafta sonunda Quartararo'ya katılacak.

Crutchlow'un bu sezon ne kadar daha sürüş yapacağını bilmediğini söylemesinden sonra, 2021'in geri kalanında Morbidelli'nin Vinales'in yerini alacağı ve 2022'de tam zamanlı olarak takıma geçeceği düşünülüyor.

Vinales'in eski takım arkadaşı Valentino Rossi, Yamaha'nın İspanyol sürücüyle işleri yoluna koyacağını düşündüğünü söyledi.

Autosport tarafından Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında kişisel fikri sorulan Rossi şu ifadeleri kullandı: ''Dürüst olmak gerekirse, durumu düzeltebileceklerini düşünmüştüm ancak ben de sadece sizin kadar biliyorum, daha fazlasını bilmiyorum.''

''Belki de başka problemleri vardı ve eminim ki bu olay başka şeyleri de beraberinde getirmiştir.''

''Birkaç yarış içinde göreceğiz. Yine de, Maverick de en yakın zamanda Aprilia'da sürüş yapmaya başlacayacak.''

''Bu çok ilginç olacak çünkü Aprilia oldukça rekabetçi görünüyor ve Maverick hızlı biri.''

''Yani sezonun ikinci yarısı ilginç olacak.''

''Fabrika takımında neler olduğunu da anlamalıyız. Belki Franco geçebilir.''

Rossi şunları ekledi: ''Sezonun sonuna kadar Petronas'da kalacağımı düşünüyorum.''