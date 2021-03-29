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Önceki / Vinales: "Yamaha bu galibiyetle geri döndü"
MotoGP / Katar GP / Haberler

Quartararo: "Vinales Katar MotoGP yarışında farklı bir sınıftaydı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Vincent Lalanne-Sicaud

Fabio Quartararo'ya göre Yamaha'daki takım arkadaşı Maverick Vinales, MotoGP Katar Grand Prix'de "başka bir seviyedeydi.

Quartararo: "Vinales Katar MotoGP yarışında farklı bir sınıftaydı"

Vinales, Pazar günü Losail'de gerçekleştirilen yarışta altıncı sıraya kadar gerilemesine rağmen, sonrasında dört Ducati'yi ve Quartararo'yu geçerek zafere ulaştı.

Quartararo ise 2021 Yamaha'da hiç yaşamadığı arka lastik tutuşundaki düşüşle karşılaşmasıyla beraber damalı bayrağı beşindi sırada gördü.

Fransız pilot, son anlarda Ducati'den Jack Miller ve Suzuki'den Alex Rins'i geçerek beşinciliği yeniden almak için yaptığı çıkışın 2020 sezonunda geçirdiği zorlu günlerden edindiği "deneyimler" sayesinde gerçekleştirdiğini belirtti.

Quartararo, "Aslına bakarsanız başından itibaren çok güçlü hissediyordum ve Jack'i geçtiğim anda Johann'ı [Zarco] çok hızlı yakalayabilirdim."

"Fakat arka lastikte hiç beklemediğim bir şekilde büyük düşüş hissedebiliyordum çünkü testlerde ve antrenmanlarda arka lastikte hiç düşüş yaşamamıştım."

"Bugün ise tam bir felaketti. Maverick beni geçtiğinde farklı bir seviyedeydi ve bizden çok daha fazla çekiş gücü vardı."

"Sonlara doğru Rins ve Miller'ı geçebildim çünkü farklı bir şekilde sürüyordum."

"Bizim için kötü geçen bir günde gelen beşincilik geçen yıldan gelen bir tecrübe ve yapmamız gereken şey bu. Kötü bir günde, böyle bir sonuç almak sene sonunda bize fayda sağlayacak."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo agresif sürmediğini düşündüğü için lastiklerde yaşadığı düşüşü anlatmakta zorlanıyor ve Vinales'in aynı sorunları neden yaşamadığını öğrenmek için verilerini merak ediyor.

"Dürüst olmak gerekirse sürüşüm , Jack'i geçerken bile oldukça yumuşaktı."

"Geçmek için lastikleri delicesine zorlamıyordum. Çok iyi hissediyordum, virajlardaki hızım mükemmeldi ve sadece lastikte büyük bir düşüş vardı. Yani anlamadığım şey bu."

"Ayrıca, Maverick'i beni geçerken gördüğümde, ben zorlanıyordum fakat onun lastiğe çok fazla baskı yaptığını gördüm."

"Tamam, belki biraz daha geç düşer diye düşündüm."

"Ancak her seferinde daha fazla düşüş yaşadık ve neyse ki ön lastik harika hissettiriyordu ve tur zamanını farklı bir şekilde yapabildim."

"Motosiklet çok fizikseldi çünkü bugünkü gibi bir sarsıntı hiç yaşamadım. Yol tutuşum azdı, motosiklet çok agresifti ve çok sarsılıyordu."

"Bu garip bir durum. Eğer Maverick bizden daha düzgün ise ilk turları nasıl geçirdiğini merak ediyorum."

"Fakat başlangıçta çok yumuşak sürdüğümü hissettim. Valentino [Rossi] ile konuştum ve o da benimle aynı düşüşü yaşadı. Bu yüzden, bu oldukça garip bir durum, gerçekten merak ediyorum."

Çeviri: Berat Can  Yazıcı

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Vinales: "Yamaha bu galibiyetle geri döndü"

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Vinales: "Yamaha bu galibiyetle geri döndü"
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Pilotlar Fabio Quartararo , Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

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