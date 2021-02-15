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MotoGP / Son dakika

Quartararo, Vinales ile Lorenzo/Rossi tarzı bir rekabet istiyor

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Quartararo, Vinales ile Lorenzo/Rossi tarzı bir rekabet istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Fabio Quartararo, Yamaha fabrika takımındaki yeni takım arkadaşı Maverick Vinales ile Valentino Rossi ve Jorge Lorenzo gibi bir rekabet istiyor.

Üç kez MotoGP yarış galibi Quartararo, SRT ile anlaşma imzalayan Valentino Rossi'nin Yamaha fabrika takımındaki koltuğunu devralacak.

Yamaha fabrika takımında yedi yıl boyunca takım arkadaşı olan Rossi ve Lorenzo, şiddetli bir rekabet içerisindelerdi ve bu da garajların kutuplaşmasına yol açtı. 2015 yılındaki şampiyonluk savaşıyla da ilişki adeta dibe vurdu.

Takımın lansman etkinliğinde ilk kez bir Yamaha fabrika takımı sürücüsü olarak yer alan Quartararo, Vinales ile arasındaki rekabetin nasıl gelişebileceği sorulduğunda şöyle dedi: "Maverick ile mücadelenin, Valentino ve Lorenzo gibi olmasını umuyorum çünkü son yarışa kadar şampiyonada 1. ve 2. sıraları için mücadele ediyorlardı."

"Şampiyonluk konusunda Lorenzo'nun yerini almayı umuyorum, ancak Maverick ile iyi bir ilişkim var. Bence birlikte çok iyi çalışabiliriz ve Yamaha'yı zirveye taşıyabiliriz."

Quartararo, sadece iki yıldır sporda yer almasına rağmen geçen yıl şampiyonanın çoğunu lider götürdü ve şampiyonluğu son bölümdeki düşüş nedeniyle kaybetti.

Fransız sürücünün son yarışlardaki bu performans düşüşü, baskı yönetiminde yeterince iyi olup olmadığı konusundaki soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Bununla birlikte, Quartararo, fabrika ekibine geçişle birlikte oluşacak baskının olumsuz olmadığını ve motosikleti SRT'dekine kıyasla daha iyi yönlendirebileceğini düşünüyor.

"Her şeyden önce, bir fabrika ekibine katılıyorsanız, üzerinizde daha fazla baskı olur. Ancak aynı zamanda çok daha fazla destek de alırsınız."

"Test yaparken, motosikleti biraz daha kendiniz için geliştirebiliyorsunuz."

"Petronas'la birlikteyken her şeye sahiptim fakat işe yarayıp yaramadığını doğruluyorum. Ancak fabrika ekibinde olduğunuzda, 'daha iyi gitmek için bunu değiştirmemiz gerekiyor' diyebiliyorsunuz."

"Fabrika ekibinde sizin için en iyisini yapmaya çalışıyorlar."

"Sanırım belki daha fazla baskıya sahip olacağım, ama son yıllarda baskıyla başa çıkma konusunda çok şey öğrendim ve sonunda bir fabrika ekibi sürücüsü olmak iyi bir baskı." dedi.

 
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Editör Lewis Duncan

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