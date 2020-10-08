Quartararo ve Mir, şampiyonluk mücadelesinde takım emri kullanmayacaklar

Petronas SRT pilotu Fabio Quartararo, Katalonya Grand Prix'sinde aldığı galibiyetle beraber en yakın rakibi Mir'in sekiz puan önünde bulunurken, ilk beşin sonunda yer alan takım arkadaşı Franco Morbidelli ile arasında 31 puanlık fark bulunmakta.

Katalonya'da yaptığı açıklamalarda Morbidelli, San Marino GP'sinde aldığı galibiyetten sonra, diğer Yamaha sürücüleriyle olan hız farkının çok büyük olması sebebiyle, bu sezonki hedeflerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Fransa GP'si öncesinde Motorsport.com'un, gerektiği durumda Quartararo'ya yardım edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Morbidelli şunları söyledi: "Şu an bunu düşünmüyorum çünkü öncelikle ben de hâlâ şampiyonauk savaşı içerisindeyim. İkinci olarak da takım benden böyle bir şey istemedi."

"Üçüncü olarak ise, bence bu durum sporumuzun doğasına biraz aykırı bir şey. Bu üç sebeple beraber, bu düşünceye hiç sahip olmadım."

Quartararo ise, takım emirlerinin - gerektiği durumda - sadece sezonun "son anlarında" kullanılacağını, ancak Yamaha takım arkadaşlarının galibiyet için savaşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bu andan itibaren takım emirlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Quartararo "Hayır, takım arkadaşlarımın galibiyetler için savaşması gerekiyor. Bu son yarış değil, eğer son yarışta olsaydık tabii ki de bir şey yapardık, tabii ki de takım emirleri olacaktır."

"Ve tam tersi bir durum olursa, eğer Franco son yarışta şampiyonluk için mücadele ederse, tabii ki de yardım edeceğim. Ancak an itibariyle sezonun son anına kadar takım emri olmayacak ve şampiyonluk için savaşmanın en iyi şartı bu."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki pilotu Mir, Quartararo'nun yorumlarına katıldı ve şu anda takım emirlerinin düşünülmemesi gerektiğine inandığını söyledi.

Mir konu hakkında, "Aynısını düşünüyorum. Bence an itibariyle söylenecek bir şey yok çünkü Alex (Rins) de kazanma şansına sahip. Eğer son iki yarışa, veya son yarışa, bir sürücünün şampiyon olamayacağı ihtimaliyle gelirsek ve bu sürücünün, kazanma şansı olan sürücüye yardım etme ihtimali varsa, o zaman kesinlikle takım emirleri getirilecektir." dedi.

Rins daha önce buna benzer bir durum ile karşı karşıya kalmıştı. 2014'te o zamanki Moto3 takım arkadaşı olan Alex Marquez'e şampiyonluğu kazanmasında yardımcı olan Rins, şansının olmaması durumunda Mir'e yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Rins şunları söyledi: "Eğer şampiyonayı kazanma şansım yoksa, tabii ki de Joan'a yardım edeceğim. Bunu daha önce Moto3'te Alex Marquez ile yapmıştık. Yardım etmemenin hiçbir anlamı yok."

"Eğer takımınızı öne koyarsanız ve şampiyona için şansınız yoksa, tabii ki de takım arkadaşınıza yardım etmelisiniz."