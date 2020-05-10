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Quartararo: "Umarım İtalyanlar Rossi'nin yerini alıyorum diye benden nefret etmez"

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Quartararo: "Umarım İtalyanlar Rossi'nin yerini alıyorum diye benden nefret etmez"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 May 2020 10:14

Fabio Quartararo, İtalyan MotoGP taraftarlarının gelecek sezon Yamaha takımında, idolü Valentino Rossi'nin yerini aldığı için kendisinden nefret etmemelerini umuyor.

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Quartararo, geçen yıl MotoGP'deki çaylak sezonunda altı pole pozisyonu ve yedi podyum alarak herkesi etkiledi ve gelecek sezon Yamaha fabrika takımına geçiş yapacak.

Yamaha, Ducati'nin de ilgilendiği Quartararo'yu 41 yaşındaki Rossi'nin yerine getirme kararı aldı. Ancak Rossi devam etmek isterse, kendisine tam fabrika desteği verileceği de açıklandı.

Motorsport.com bu haftanın başında, Yamaha ile Petronas takımı arasında Rossi'nin takım değişikliği için  görüşmeler yapıldığını öğrenmişti.

Sponsoru WithU tarafından düzenlenen bir taraftar röportajında konuşan ​​Quartararo, "Rossi, çocukken bana sürücü olma motivasyonu verdi. MotoGP'de kazandığını görmek beni mutlu etti, kazandığında sanki ben kazanıyormuş gibiydim."

"Dürüst olmak gerekirse, onunla yarıştığıma ve gelecek yıl onun yerini ve motosikletini alacağıma inanamıyorum."

"İtalyan taraftarların nefretlerinden çok sevgilerini almayı ve Valentino'nun da Petronas takımında yarışmasını umuyorum. Çünkü Valentino 65 yaşına kadar yarışmaya devam edebilirse mutlu olacağım!" dedi.

Rossi ve Petronas arasında anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, İtalyan efsanesinin şu anda Quartararo'nun takım arkadaşı olan Franco Morbidelli'nin takım arkadaşı olacağı düşünülüyor.

Takım patronu Razlan Razali, 2017 Moto2 şampiyonu Morbidelli'nin sözleşmesini 2020 sezonunun öncesinde uzatabileceklerini doğruladı.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Morbidelli de, gelecek yıl Rossi ile takım arkadaşı olabileceğini doğruladı.

"İyi bir geleceğe sahip olmayı umuyorum ve bu, Vale'nin yanındaysa daha da iyi olacak. Eğer Petronas'a katılırsa, heyecan verici olur."

“Zaten çok şey paylaşıyoruz, ama onunla garajı paylaşmak daha güzel olurdu. Güçlü arkadaşlığımız bizi pist üstünde büyük bir rekabete itiyor. Vale önümde olduğunda, onu yenmek için her zaman daha fazlasını vermeye çalışıyorum. Onunla mücadele etmenin lezzeti farklı."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Pilotlar Fabio Quartararo
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Editör Jamie Klein

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