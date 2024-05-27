Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"

Quartararo bu yorumu 17. sıradan başladığı ve dokuzuncu sırada finiş gördüğü Katalonya Grand Prix'sinin ardından yaptı.

Fransız sürücü Barselona'da, yeni bir aero paketle yarıştığı yarışın ardından yaptı.

2021 şampiyonu daha önceki açıklamalarında Yamaha'nın bir türlü gelişemediğinden dert yanıyordu. Ancak 25 yaşındaki Fransız sürücü, son aylarda kaydettiği ilerlemenin nihayet Yamaha'nın ön tarafa çıkabileceği konusunda kendisine güven verdiğini söylüyor.

Quartararo şöyle dedi: “Küçük adımlar atarken, mümkün olan en kısa sürede daha büyük bir adım atmak istersiniz."

"Fakat dürüst olmak gerekirse, son bir buçuk yıldır hiçbir ilerleme kaydedemedik."

"Şimdi tünelin ucundaki ışığı gördüğümüzü hissetmek harika. Umarım çok yakında iyi adımlar atabiliriz.”

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Barselona'da yapılan güncellemelerin kendisine nasıl yardımcı olduğu sorulduğunda şu açıklamayı yaptı: “Benim açımdan virajlara biraz daha hızlı girmeye yardımcı oluyor. Büyük bir adım olup olmadığını söylemek zor çünkü aero, 'vay be, çok daha iyi' diyebileceğiniz bir şey değil."

“Bu aeroya alışmanız gerekiyor ve gelecekte her şeyin daha iyi olacağını biliyorsunuz."

"Biz de bunun gibi bir adım daha atmak istiyoruz. Umarım bunu başarabiliriz.”

Yamaha ve Honda 2024'te yeni imtiyaz sisteminden yararlanabilecekler, bu da onları sezon boyunca sürücülerle sınırsız test yapma ile ödüllendirecek ve ayrıca güncellemelerin kapsamını da büyük ölçüde genişletecek.

Quartararo, ekstra pist süresinin Yamaha'nın M1 üzerinde yeni parçalar denemesine ve aynı zamanda bunlara tamamen alışmasına olanak tanıdığını söylüyor.

Quartararo, "Hafta sonu boyunca aerodinamik parçalar hakkında daha fazla şey öğreniyorum çünkü bu aero'nun güçlü noktalarının nerede olduğunu anlayabiliyorum. Bunu beş turda anlamanız mümkün değil. İmtiyazlara sahip olmanın faydası bu."

“Mugello'dan sonra iki günlük test için Valencia'ya gidiyoruz. Gerçekten çok yoğun ama buna değer çünkü Yamaha geçmişte hiç böyle çalışmamıştı, hiç bu kadar çok fikri olmamıştı."

“Biz bir şeyleri sırf getirmek için getirmiyoruz. Takımla başka bir şasi ya da başka bir salıncak kolu test etmek istemediğimi açıkça konuştuk çünkü bununla ilgili yüzlerce test yaptık."

“Sorunun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Şimdi gerçekten buna odaklanmış durumdalar ve akıllı şekilde çalışıyorlar." dedi.