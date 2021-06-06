Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!

24 turluk yarışın son bölümünde Yamaha sürücüsünün tulumunun fermuarı açılmıştı. Quartararo, tulumunun fermuarının açılmasının ardından göğsündeki koruyucuyu da çıkardı ve yarışa önü açık bir şekilde devam etti.

Kurallarda "Pist üstü aktivitelerinde her zaman sürücü ekipmanlarının takılmış, doğru bir şekilde bağlanmış olması gerekir." maddesi yer alıyor olsa da Quartararo'ya ilk başta ceza verilmemişti.

Ancak yapılan incelemenin ardından MotoGP Hakemler Paneli, Quartararo'nun güvenlikle alakalı kuralları ihlal ettiği sonucuna vardılar. Bunun sonucunda da, Quartararo'yo 3 sn cezası verildi. Bu, Quartararo'nun 4. sıradan 6. sıraya gerilediği, Joan Mir ve Maverick Vinales'in birer sıra yükseldiği manasına geliyor.

Açıklamada, "6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen MotoGP Katalonya yarışında sizin (Quartararo) deri tulumunuzun doğru bir şekilde bağlanmadan ve göğüs koruyucusu olmadan sürüş yaptığınız gözlendi."

"Bu, FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası Kuralları'nın 2.4.5.2 maddesinin ihlali manasına geliyor."

"Yukarıdaki sebepler nedeniyle FIM MotoGP Hakemler Paneli, Katalonya MotoGP yarış sonucuna 3 sn zaman cezası eklendi." denildi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, yarışın son bölümünde de 1. ve 2. virajlarda pist sınırlarına uymadığı gerekçesiyle 3 sn cezası almıştı. Bu ceza nedeniyle Quartararo, yarışı 3. bitirse de 4. sıraya gerilemişti. İkinci cezayla birlikte ise Quartararo 6. sıraya gerilemiş oldu.

Quartararo verilen cezadan memnun olmasa da, birçok sürücü onun yarıştan men edilmesi gerektiğini söyledi.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Quartararo'nun göğüs koruyucusunu çıkardığında diğerlerini de tehlikeye attığını vurguladı.

Kendisinin ceza alması gerektiği yorumları için Quartararo, sosyal medya hesabı üzerinden, "Başka bir ceza için şikayette bulunan herkese tebrikler. Kimseyi tehlikeye atmadım. Benim için sürüş yapmak zaten zordu."

"Ancak bazı insanların gerçek yüzünü görmek iyi oldu. Beni destekleyen ve zor zamanlarda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere." dedi.

Cezaya rağmen Quartararo şampiyonadaki liderliğini korudu ancak en yakın rakibi Johann Zarco ile puan farkı 17'den 14'e düşmüş oldu.