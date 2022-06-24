Quartararo: "Toprak, MotoGP'de çok hızlı olabilir"

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Yamaha, 2021 dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na MotoGP motosikletini test etme fırsatı vereceğini açıklamıştı ve beklenen o test, bu hafta gerçekleşti. Toprak, bu hafta Salı günü İspanya'daki Aragon pistinde, Yamaha M1 motosikletine geçti.

Başarılı testin ardından bir açıklama yayınlayan Yamaha, Toprak'ın motosikleti ve Michelin lastiklerini tanımak adına güne 12 turluk bir bölümle başladığını, ardından beşer turluk kısa sürüşler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Karışık koşullarda gerçekleştirilen testlerde 40 tur tamamlayan Toprak, MotoGP motosikleti süren ilk olarak tarihe geçti.

Toprak'ın MotoGP'ye potansiyel geçişi hakkında her zaman söylentiler dolaşıyor ama Toprak'ın menajeri Kenan Sofuoğlu'nun belirttiği gibi şu anda sadece fabrika takımlarına sıcak bakılıyor.

Toprak, fabrika Yamaha ile MotoGP'ye geçmesi durumunda ise neredeyse kesin bir şekilde Fabio Quartararo'nun takım arkadaşı olacak.

Bu, 2023'ün sonuna kadar pek muhtemel gözükmese de Hollanda GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında bu ihtimal üzerine konuşan Quartararo, Toprak'ı övdü.

Toprak hakkında konuşan Fransız sürücü, "Toprak, bence çok yetenekli bir sürücü. Bunu onun sürüş stilinde görüyoruz. O, inanılmaz şeyler yaptı. Mesela Estoril'deki o kurtarışı... R1 motosikletini sürekli olarak limitte sürmesi, onun MotoGP'ye gelebilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

"Bu şampiyona, WSBK'a kıyasla tamamen farklı ama bence Toprak, Aragon'daki MotoGP testinden sonra bunu anlamıştır."

"Eğer buraya gelip yarışmak isterse, bence kesinlikle çok hızlı bir sürücü olabilir." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images