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MotoGP / Teruel GP / Son dakika

Quartararo, Teruel GP'de neden her şeyi kaybettiğini açıklayamıyor

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Quartararo, Teruel GP'de neden her şeyi kaybettiğini açıklayamıyor
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Fabio Quartararo, MotoGP Teruel GP’sinde Petronas Yamaha SRT’sinin lastiklerine ait tüm hissi neden kaybettiğini anlamıyor.

Quartararo, Pazar günkü 2. Aragon yarışında 8. sırayı aldı ve yarışı 3. bitiren şampiyona lideri Joan Mir’le arasındaki fark 14 puan oldu.

Petronas SRT sürücüsü iki Aragon yarışında da lastikleri çalıştırmakta zorlandı ama Pazar gününün ısınma seansında takımının sorunların üstesinden geldiğini hissettiğini söyledi.

Fakat ilk turda agresif bir şekilde yol tutuşu kaybettiğini söyleyen sürücü, suçun orta hamurlarda olmadığını çünkü yarışı domine eden takım arkadaşı Franco Morbidelli’de de aynı lastiklerin olduğunu söyledi.

 

Quartararo, “Lastikler iyiydi. Franco kazandı ve orta/orta lastik dizilimiyle Yamaha için inanılmaz yarış çıkardı. Yani lastik seçimi iyiydi.”

“Mutlu değilim çünkü sabahleyin hızlı olduğumuzu düşündüğümüz için olumlu bir havadaydık. Fakat yarışta her şeyi kaybettik, ön taraftaki hissiyatı da.”

“Arkada olduğumda FP4’te yaptığım gibi yapmak istedim ama gazı açtığım gibi çok agresif bir şekilde yol tutuşu kaybediyordum ve bu yüzden çok mutlu değildim çünkü sabahleyin yaptığımız işten çok mutluyken yarışın ilk turuna geldiğimde hiç bir hissim, yol tutuşum, çekişim yoktu.”

“Çok, çok garip. Neden bilmiyorum ama garip.”

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Quartararo rakiplerine kıyasla iki Aragon yarışı arasındaki gelişiminin az olduğunu ve bir pistte 2 yarış düzenlenince daha çok zorlandığını hissettiğini ifade etti.

“Söylemesi zor, çünkü Franco çok istikrarlıydı. Franco çok istikrarlıydı ve gelişti de. Biz de ilk haftadan ikincisine gelişim gösterdik ama azdı.”

“Hiç istikrarlı değildik, Maverick Vinales de ilk hafta geçilmesi gereken kişi konumundayken yarışı 4. bitirdi.”

“Bugün de yarım saniye önümde bitirdi. Günün sonunda anlaması zor.”

“Franco haricinde, arka arkaya aynı pistte 2 yarış olunca biz kayboluyoruz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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