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MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Quartararo, "tehlikeli" fren sorunu için çözüm arıyor

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Quartararo, "tehlikeli" fren sorunu için çözüm arıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ağu 2020 06:26

MotoGP şampiyonası lideri Fabio Quartararo, Avusturya Grand Prix'inde yaşadığı zorlukların daha önce karşılaşmadığı bir fren sorunundan kaynaklandığının ve bu "tehlikeli" sorunu çözmeleri gerektiğini söyledi.

Quartararo, yarışa dördüncü sıradan başlamıştı ancak ön frende yaşadığı sorunun ardından altıncı turun dördüncü virajında pist dışına taştı. Bu olayın ardından da son sıraya düştü.

Petronas SRT'den takım arkadaşı Franco Morbidelli ile Johann Zarco arasındaki korkutucu kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve yarış yeniden başladıktan sonra da sekizinci oldu.

Yarış galibi Andrea Dovizioso'nun 11 puan önünde şampiyonayı ilk sırada götüren Fransız sürücü, "Gerçekten zordu, çünkü hem ilk hem de ikinci yarışta teknik bir sorun yaşadık."

"İlk yarışta dördüncü virajda pist dışına çıktı. Beşinci veya altıncı sıradaydım, oldukça basit şekilde sürüyordum ve turun başında frenin yumuşak olduğunu hissetmeye başladım."

"Turdan hemen sonra, tüm hafta sonu normal olduğu şekilde aynı yerde fren yaptım ve frenim aslında debriyaj gibiydi."

"Dört parmağımla tuttum ve motosikleti durdurmaya çalıştım, gerçekten tehlikeliydi."

"Her şeyi değiştirmeye karar verdik ve ikinci yarışta da durum aynıydı."

"18 tur boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya, kendime güvenmeye çalışıyordum çünkü bazen sürücülerin arkasındayken frenlerim yok gibiydi."

"Petrucci'yle aramda bir saniye vardı, [farkı] gerçekten hızlı bir şekilde kapattım. Yalnızken sorun yoktu ama yine de güven pek iyi değildi."

"Utanç verici çünkü teknik bir sorun nedeniyle böyle kolay puanları kaybetmek iyi değil."

Quartararo, yine de fren sorunu yaşamasa dahi podyuma çıkamayacağını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, podyum için savaşacak kadar iyi olduğumuzu söyleyemem çünkü podyumu tamamlayan üç sürücü gerçekten hızlıydı."

"Elbette kolay değil, ancak ilk beşe girecek hızımız vardı. Bence dördüncü pozisyonda yer alabilirdik, bizim yerimiz orasıydı."

Sorunla ilgili, "Kontrol etmemiz gerekiyor, takım üzerinde çalışıyor çünkü geçen yıl da dahil olmak üzere ilk kez fren yapmam mümkün değil."

"Antrenmanlarda tabii ki yarışa kıyasla durum daha iyiydi."

"Ancak takım şimdi bir çözüm arıyor. Ben bile frenleme için bir çözüm arıyorum."

"Mekanik sorunlar hakkında hiçbir şey anlamıyorum ama takıma yardım etmek istiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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