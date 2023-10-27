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Quartararo, Tayland'a getirilen yeni lastiklerle sürüşten yeniden zevk alıyor

Yamaha'dan Fabio Quartararo, Michelin'in bu hafta sonuna getirdiği farklı lastik kaplaması sayesinde MotoGP Tayland Grand Prix'sinde sürüş yapmaktan keyif aldığını söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Germán Garcia Casanova
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Buriram pistinin sıcaklık gereksinimleriyle başa çıkabilmek için Michelin'in arka lastikleri normalden biraz daha sert bir karkasa sahip.

Benzer bir lastik her zaman Tayland ve Avusturya'ya getiriliyor ancak Quartararo'nun rekabetçi olduğu ve her iki grand prix'yi de üçüncü bitirdiği Hindistan ve Endonezya'da da kullanıldı.

Quartararo, Cuma gününü sekizinci sırada tamamladıktan sonra Cumartesi günkü sıralama turlarında doğrudan Q2'ye geçmeyi başardı ve Tayland'a getirilen lastik kaplamasının Yamaha'yı rakiplerinden daha az engellediğini söyledi.

Fransız pilot Q2'ye girme konusunda "Evet, ana hedefimiz buydu ve bunu iyi bir şekilde başardık."

"Bu yüzden gerçekten mutluyum, hızımız iyiydi. Normalden biraz daha farklı bir [lastik] kaplamamız olduğunda, biraz daha fazla keyif alabiliyoruz."

"Bizim için [motosiklet] aynı ama diğerleri güçlerinin tamamını kullanamıyor. O yüzden iyiydik." şeklinde konuştu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Quartararo bir hafta önce Avustralya'da büyük bir mücadele verdi ve Phillip Island'ın virajlarında viraj hızını taşımakta zorlandığı için grand prix'de ancak 14. oldu.

Buriram en akıcı pist olmasa da, Quartararo'nun viraj hızı çok daha iyi oldu. Şampiyon sürücü, bunun M1'ini nasıl zorlayabildiğine bağlı olduğunu söyledi.

Yamaha şasisini ve bu sezonki gelişim eksikliğini eleştiren Quartararo, "Phillip Island daha çok hücum ettiğiniz bir pist, daha akıcı bir pist, motosikletin doğal dönüşü [burada] devreye giriyor."

"Bu yüzden, bu daha zordu, ancak burada motora gerçekten gaz ve frenlerle enerji getirebilirsiniz."

"4. viraj gibi, oldukça güçlü fren yaparsınız, iki vites küçültürsünüz. Böylece motosikletin dengesini biraz daha sağlayabiliyorsunuz. Ancak Phillip Island tamamen farklı bir hikaye." dedi.

Quartararo, Tayland'daki düzlüklerde saniyenin onda ikisi kadar zaman kaybettiğini, ancak bunun elinde olmadığını ve frenlemede bunu telafi etmeye odaklandığını sözlerine ekledi.

Cuma günü Tayland'daki formunu koruyan ve şimdi de Q2'ye giren Quartararo, iyi bir sıralama yapabilmesi halinde "ilk beş ve hatta podyum" için mücadele verebileceğini düşünüyor.

Quartararo, bu yıl diğer pistlerde denediği Yamaha'nın çift egzoz sistemini Cuma günü Buriram'da bir kez daha test etti ancak yine de ikna olmadı: "Zaten üç ya da dört kez denedik ama pek işe yaramadı."

"Japon mühendisler tekrar denemek istediler. Nedenini tam olarak bilmiyorum ama denemek istediler. Ancak bu egzozda herhangi bir kazanç göremiyoruz."

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