Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

Quartararo, Jerez hafta sonunun tamamını, son dört yılda İspanya GP pistindeki tüm güçlü noktalarını kaybettiğini söyleyerek ve 2023 Yamaha motosikletinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade ederek geçirdi.

MotoGP'de daha önceki en kötü Jerez sıralaması ikincilik olan 2021 Dünya Şampiyonu, Cumartesi günkü sıralamalarda 16. sırada yer aldı ve Sprint yarışında ancak 12. olabildi.

Canal+'ya konuşan Quartararo, motosikletle ilgili hayal kırıklıklarını bir kez daha dile getirdi ve Yamaha'nın gelişmesi için 'takımın zihniyetini değiştirmesi' gerektiğini söyledi.

Quartararo, "Neredeyse tüm güçlü noktalarımızı kaybettik, örneğin artık viraj hızında fark yaratamıyorum."

"Frenleme hâlâ güçlü noktalarımızdan biri. Bir çözüm bulmamız ve her şeyden önce takımın zihniyetini değiştirmemiz gerekecek çünkü bence iyi bir şey yapmaktan çok uyuyoruz."

Quartararo, Sprintte önündeki sürücülerden daha hızlı olduğunu hissetmesine rağmen onları geçemediğini söyledi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"En büyük sorun ise, önümdekilerden daha hızlıyım ama bir saniyelik fark varken bile lastiğin gerçekten kötü olduğunu hissediyorum."

"Bu çözemediğimiz bir sorun. Öndeki Brad [Binder] gibi sürücülere bakıyorum, yanlara doğru açılıyorlar, ben bunu yaptığımda ön taraf hemen kayıyor."

"Bu gerçekten çözemediğimiz bir sorun ve bizim en büyük sorunlarımızdan biri."

"Ön lastik basıncı ekstra düşüktü ve sonrasında normale ulaştık, ama sorun bu değil. Demek istediğim, bir yol tutuş sorunu var."

"Arka lastik o kadar kötü değil ama ön lastik... Hiçbir şekilde motosikleti yatıramıyorum. 1:38'lik derece yapıyorum, yavaş hissediyorum. Çok daha hızlı gidebilirim ama yapamıyorum." dedi.

Quartararo, takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin Alex Marquez'le çarpışması sonucu çıkan kırmızı bayrak sebebiyle en çok dezavantaja uğrayan pilotlardan biriydi.

Fransız pilot ilk iki virajda on altıncılıktan sekizinciliğe yükseldi ancak ikinci startta aynı ilerlemeyi kaydedemedi.

Bununla birlikte, kırmızı bayrak olmasa bile Quartararo sekizinci sıraya yükselemeyeceğine inanıyor.

"Zor bir gündü, özellikle de sıralamada. Bu kadar yavaş olmayı beklemiyordum."

"Sabah 10 turluk lastikle 1:37.3 yapmıştım. Ardından iki yeni lastik taktım ve sadece 0.3 saniye daha hızlıydım. Yani bu tam anlamıyla bir felaketti."

"Ve sonra yarışta, bir sürücünün arkasında kaldığımız anda, onlarla aynı tempoyu tutturamıyoruz."

"Dokuz pozisyon kazandığım ilk startta bile tam olarak aynı yerde kalacaktım çünkü geçiş yapamıyorum, öndeki adam her kimse ona yakın gidemiyorum."

"[Fabio] Di Giannantonio'nun arkasındaydım, bir saniyelik mesafeyi korumam gerekiyordu. Bu sürekli yaşadığımız bir sorun."