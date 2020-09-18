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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Quartararo, Suzuki'nin performansından endişeli

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Quartararo, Suzuki'nin performansından endişeli
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fabio Quartararo, Suzuki GSX-RR'ın mükemmel olduğunu ve Misano'daki ikinci yarışta Yamaha'ya tehdit olmasından endişe duyduğunu söyledi.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen San Marino GP'nin son bölümünde Suzuki sürücüleri atağa kalktılar. Alex Rins podyumu zorlarken hata yapıp gerilerken, Joan Mir onu geçti ve Mir, son turda Valentino Rossi'yi de geçerek 3. oldu ve podyuma çıktı.

Mir, Avusturya'da 2. olurken Steiermark GP'de de kırmızı bayrak öncesinde liderliğe yükselmişti ancak yeniden startta yeni lastiği olmadığı için 4. olabildi.

Quartararo, "Evet, onlardan yana endişeliyim çünkü düzlükte hızlılar, viraj çıkışlarında hızlanmada iyiler, çok hızlılar."

"Bu yüzden evet, her iki sürücüleri de çok hızlı olduğu için endişeliyim."

"Mir kendisine tamamen güveniyor, bu yüzden durum bizim için kolay değil. Şu anda onların motosikletinin genel olarak en iyi motosiklet olduğunu düşünüyorum."

"Şasi ve motor gücü olarak, aynı zamanda kontrol açısından gerçekten harika." dedi.

Mir ise Yamaha'nın son yarışı ve pole pozisyonunu kazanan takım olduğunu söyleyerek bu iddiaları yalanladı.

Mir, "Fabio'nun benim motosikletimi sürdüğünü bilmiyordum. Benim motosikletimi benden daha iyi bilen birisinden bunları duymak gerçekten hoş."

"Ne diyebilirim. Tabii ki başkalarının motosikleti, senin kullandığın motosikletten hep daha iyidir."

"Şu anda pole pozisyonunu Yamaha kazandı, son yarışı Yamaha kazandı. Bu yüzden bu sorunu cevaplamak zorunda mıyım emin değilim."

"Evet, tabii ki harika hissediyorum ve harika bir pakete sahibiz. Artık motosiklette iyi hissediyorum. İyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bu isimlerle mücadeleye hazırım." dedi.

Yardımcı editör: German Garcia Casanova

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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