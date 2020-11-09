Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"

Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilen son MotoGP yarışında Joan Mir kazanırken, takım arkadaşı Alex Rins ikinci oldu ve Suzuki 1982 Almanya yarışından bu yana ilk defa 1-2 yapmış oldu.

Rins, şampiyonada Quartararo ile aynı puanda 2. sıraya yükselirken Mir ise 37 puan fark açtı.

Avrupa GP'ye 14 puan geride gelen Quartararo ise ilk turda düşmesinin ardından 37 puan geriye düştü. Son dönemdeki formlara bakarsak, Mir 2020 şampiyonu olacak gibi görünüyor.

Quartararo, "Öncelikle iki sürücü de gerçekten hızlı. Öncelikle sürücülerin, ardından motosikletin hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Biz zor bir dönemden geçiriyoruz. Hem ben, hem de Yamaha için olağan dışı bir sezon oldu."

"Şu anda onlar her zaman zirvede görünüyorlar. Onlar bizden büyükçe bir adım öndeler, özellikle de yarışı 11, 13 ve 14. sırada tamamladığımızı düşünürsek."

"Bu yüzden evet, şu anda her iki sürücü de gerçekten yenilmez görünüyor." dedi.

Quartararo, 2020 sezonu boyunca Yamaha'nın istikrarsız performans göstermesini eleştirdi ve 2021'de Suzuki seviyesinde olmaları için aptalca hataları geride bırakmaları gerektiğini söyledi.

Quartararo, "Öncelikle hepimiz motosikletin temelinin aynı olacağını çünkü kurallar nedeniyle güncelleme yapamayacağımızı biliyoruz."

"Ancak nerelerde gelişebileceğimize bakmamız lazım çünkü onlar her zaman gelişiyorlar. Podyuma çıkıyorlar, çifte podyum oluyorlar. Bizde ise, mesela Franco kazandığında, diğerleri ortalıkta olmuyor. Ben kazandığımda aynısı oluyor. Jerez dışında çifte podyum yapmamamız olağan dışı bir şey. Suzuki'nin sadece iki motosikleti olmasına rağmen çifte podyumları var."

"Neredeyse her yarış çifte podyum elde ediyorlar."

"Gelişmemiz gereken alanlar konusunda konuşmamız lazım. Bu sene yaşadığımız bazı sorunlar ve gelecek sene daha iyi olabilmemiz için açık fikirlerim var."

"Ancak gerçekten kolay olmayacak. Aptalca hataları yapmazsak, harika olacak." dedi.