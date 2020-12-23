Quartararo: "Sürücüler Yamaha'nın MotoGP motosikletini geliştirebileceğine inanmalı"

Yamaha, 2020'yi üreticiler içinde en çok galibiyet alarak (7 galibiyet) bitirirken (bunlardan üçü, eski model M1'li Franco Morbidelli'yle geldi) şampiyonada beşinci sırada yer aldı.

Petronas SRT'den Quartararo, üç galibiyet alarak sıralamalarda başlangıçta liderdi, ancak kabus gibi geçen son beş yarışın ardından sekizinciliğe geriledi.

2020 M1, Yamaha’nın geleneksel arka kavrama sorunlarından muzdarip olması ve "A-spec" Morbidelli sürüşüne göre eksikliğiyle ne kadar tutarsız olduğunu kanıtladı.

2020 yılını "kariyerinin en kötü sezonu" olarak nitelendiren Maverick Vinales ile birlikte fabrika takımı için yarışmaya başlayacak Fransız sürücü, Yamaha sürücülerinin Japon üreticinin mühendislik becerilerine güvenmesi gerektiğini söyledi: "MotoGP konusunda pek deneyimim yok ancak Yamaha'ya ne söyleyeceğime, neleri geliştirebileceğimize dair makul bir fikrim olduğunu düşünüyorum, sanırım bunlara da inanmamız gerekiyor."

"Ayrıca onlara motosikletin harika olmadığını, çalışmaları gerektiğini söylemek iyi ama aynı zamanda geçmişte oldukça iyi motosikletler yaptıklarını göz önünde tutmalıyız çünkü ilk sezonum olan geçen sene benim için en iyi örnek."

“Onlara güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum, onlara fikirlerimizi anlatmalıyız. Sonrasında projeye inanmamızın bizim için önemli olacağını düşünüyorum."

"Fabrikada gezinti yapmak faydalı olacak ve orada olup fikirleri tartıştığımız bir tür toplantı yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Birkaç yıldır aynı sorunlarla mücadele eden Yamaha'nın 2021'de işleri tersine çevirmesinin mümkün olup olmadığı sorulduğundaysa Quartararo şunları söyledi: “Bir çözüm var. Geçen yılın motosikleti çok iyi çalışıyordu."

"2017 motosikletine binmedim ama o [Vinales] motosikletin çok iyi çalıştığını söylüyor."

"Bir çözüm var. Sadece mücadele ettiğimiz şeyi iyileştirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor ve bence - Franco ile verilere baktığımızda - dönüşte ve arka tutuşta kayıp yaşadığımız çok açık."

"Sadece bu konuda çalışmaları ve analiz yapmaları gerekiyor. Ancak Yamaha'nın gerçekten motive olduğunu düşünüyorum çünkü son yarışlardaki 2020 motosikletinin herkes için bir felaket olduğunu görüyorlar."

"Onlara sürekli motosikletin çalışmadığını söylememize gerek yok. Görüyorlar ve çok çalışıyorlar."

“Bir şeyler bulacaklar. Umarım teste gerçekten iyi bir şekilde başlayabiliriz. Umarım gerçekten motive olmuşlardır ve asıl sorunu bulmaya hazırlardır. "