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MotoGP Portekiz GP

Quartararo sürücü piyasasındaki durumu hakkında endişeli değil

Fabio Quartararo, Yamaha MotoGP motosikletindeki mevcut mücadelesine rağmen 'kötü bir konumda olmadığını' düşünüyor ve bu nedenle gelecekteki sözleşme görüşmeleri konusunda endişeli değil.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Gold and Goose / Motorsport Images

2021 dünya şampiyonu, mevcut Yamaha anlaşmasının 2024 sezonunun sonunda sona ermesi nedeniyle 2025 için sürücü pazarındaki önemli isimlerden biri.

Quartararo, Yamaha'nın kazanamadığı 2023'ün ardından düşük performans sergilemeye devam ettiği için geleceği konusunda diğer üreticilerle görüşmeler yaptığını zaten kabul etti.

İki hafta önce sezon açılışı Katar Grand Prix'sinde 11. sırada yer alan Quartararo, Yamaha'nın rakiplerinden "her zamankinden daha uzakta" olduğunu söylemişti.

Quartararo, bu hafta sonu yapılacak olan Portekiz GP'si öncesinde, geleceğini çevreleyen gürültünün kendisi için bir dikkat dağıtıcı olmadığını söyledi.

Perşembe günü Algarve Uluslararası Pisti'nde yaptığı açıklamada Quartararo, "Sözleşmeler hakkında düşünmüyorum." 

"Temel olarak... elbette, bildiğiniz gibi, bazı markalarla zaten bazı görüşmelerimiz oldu."

"Ama bu benim için dikkat dağıtıcı bir şey değil. Bu, yarışırken 'tamam, masada şunlar var' diye düşünerek aklımda tutmadığım bir bilgi."

"Bu, kötü olduğumu düşünmediğim bir konumda olduğum bir şey."

"Benim için kötü olan, Moto2'deyken bir sonraki yıl gidebileceğim bir yer olmamasıydı. O zaman endişelenmeye başlıyorsunuz. Ama şu anda bulunduğum konumda endişelenmeme gerek yok." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gelecekteki durumu dikkat dağıtıcı olmasa da Quartararo perşembe günü motogp.com'a yaptığı açıklamada hızlı bir şekilde karar vereceğini söyledi.

Quartararo, "Yakında olacak. Kesin tarihi bilmiyorum ama bir karar almak için aylar harcamayacağım. Yani oldukça hızlı olacak ve göreceğiz." dedi.

Quartararo, 2024 sezonuna zor bir başlangıç yapmasına rağmen, Yamaha'nın YZR-M1'i geliştirmek için veri toplama işini olumlu bir şekilde değerlendiriyor ve yarışmak için "henüz hazır olmadığını" kabul ediyor.

Quartararo, "Diğerleriyle aramızdaki fark arttı. Ancak dürüst olmak gerekirse Katar'da hâlâ pek çok şeyi test ediyorduk." 

"Henüz hazır değiliz. Geçen yıl bile işler yolunda gitmiyordu ama gerçekten test edecek bir şeyimiz yoktu."

"Elimizde olan buydu ve hepsi bu. Ancak zihniyet, 'tamam, şunu değiştiriyoruz, bunu değiştiriyoruz' dediğimiz yarış hafta sonunda bile tamamen değişti. Yarış hafta sonunda birçok şeyi değiştirdik ve bence bu olumlu."

"Şu anda benim için onuncu ya da on birinci bitirmek aynı şey. Ancak takıma daha sonra ilk beş için savaşmak üzere gerçekten bazı adımlar atması için yardımcı olabilirsem, şu anda birçok şey yapmayı tercih ederim." dedi.

Yamaha pazartesi günü özel bir test gerçekleştirmek üzere Portekiz'de kalacak ve bu yıl Avrupa yarışlarının çoğunda bunu yapması bekleniyor.

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