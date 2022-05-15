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Quartararo: "Şu anda şampiyonluk için favori konumunda değilim"

Son MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, istikrarı sayesinde şampiyonaya tutunabildiğini ve şampiyonluk için favori konumunda olmadığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Quartararo: "Şu anda şampiyonluk için favori konumunda değilim"
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Son şampiyon, Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman seansları boyunca güçlü görünmesinin ardından galibiyet mücadelesi vermeyi bekliyordu, fakat işler umduğu gibi gitmedi.

Kötü bir startın ardından sekizinciliğe gerileyen ve rakiplerini geçmekte güçlük çeken Quartararo, ön sıralarda yarışan birkaç pilotun kaza yapmasının ardından yarışı dördüncü bitirdi. 

Yarış boyunca Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'yu geçemeyen Quartararo, her ne kadar şampiyona liderliğini korusa da, hiçbir hata yapmamış olmasının onu şampiyonluk için favori yapmadığını söylüyor.

Yarışın ardından konuşan Quartararo, "Hayır, şu anda şampiyonluk için favori değilim."

"Şu ana kadar yaptığım tek şey hiçbir hata yapmamak oldu. Ancak istikrarımı koruyarak şampiyonaya tutunabilirdim, nitekim tempomuz yarıştan yarışa değişiyor. Austin ve Katar'da iyi değildik, fakat Jerez'de Pecco [Bagnaia] ile birlikte en hızlısıydık."

"Burada ise iyi bir tempo yakaladım, ama küçük bir hata yaptığın anda kendini yerde bulursun."

"Geçen yıl Portimao'daki ilk yarışta Pecco'nun 11. sıradan başladığını hatırlıyorum, rahatça geçiş yapabilmişti. İkinci yarışta ben aynı durumdaydım, 6. sıradan başlamıştım fakat başladığım yerden ileri gidememiştim. Dürüst olmak gerekirse, ne yapabileceğimi bilmiyorum, çünkü sınırlarımı zorluyorum, fakat geçiş yapmayı bırak, bunu deneyemiyorum bile.

"Bu en sinir bozucu şey. Son turdasınız ve bir santimetre geride olsanız bile hızlanıp uzaklaşıyorlar. Sadece 0.1 saniye farkla her şeyi kaybediyorsunuz. Bu yüzden bu yıl şampiyonluk için favori hissetmiyorum.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransız sürücü, dördüncülüğün "gerçek konumları" olmadığını, hem Suzuki sürücülerinin hem de yarışı uzun süre lider götüren Bagnaia'nın düşmesinden ötürü şanslı hissettiğini söyledi.

Quartararo, "Yarışla ilgili hiç mutlu hissetmiyorum."

"Mutlu olamam, çünkü önümüzde üç kaza oldu ve gerçek konumumuz dördüncülük değil -çok daha gerisi.

"Sebep tempomuz değil, antrenmanlarda oldukça iyi bir tempomuz vardı, belki de en iyisiydik. Fakat sonrasında tempo tutturamayacağımız, geçiş yapamayacağımız bir pozisyona geriledik ve her şey bitti."

"Bu yüzden kendime kızmadım, çünkü artık buna alıştım."

"Elbette performans anlamında daima tam kapasitede olmaya çalışıyorum, ancak bugün her şeyimi verdim ve son virajda neredeyse ön tarafı kaybettiğim bir an yaşadım, Aleix yarım saniyelik bir fark yarattı fakat beş viraj sonra farkı kapatmıştım. Yani oldukça hızlıydım." dedi.

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