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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Quartararo: "Steiermark'ta üçüncülükten daha fazlasını yapamazdım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha'nın MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, geçen Pazar günkü Steiermark Grand Prix'sinde elde ettiği üçüncülükten "daha iyisini" yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Quartararo: "Steiermark'ta üçüncülükten daha fazlasını yapamazdım"

Red Bull Ring, M1'in sahip olduğu güç eksikliğini daha da ortaya çıkaran uzun düzlükleri ve hızlanma bölgeleriyle, Yamaha için takvimdeki en zorlu pist olarak kabul ediliyor.

2020'de Avusturya'da iki çok kötü yarış geçiren Quartararo, geçen hafta sonu Steiermark GP'de güçlü bir performans sergiledi ve sıralama turlarını üçüncü bitirirken, yarışta da üçüncü sırada finiş gördü.

Yarışın ilk bölümünde Ducati'den Jack Miller'la savaşan Quartararo, Avustralyalı sürücünün yaptığı kaza sonrası nispeten rahat bir podyum elde etti ve şampiyonada puan farkını 40'a çıkardı.

Quartararo, "Evet, durum zordu çünkü Jack'in arkasındayken ilk virajda küçük bir hata yaptı ve düzlükte onun arkasında kalmam gerekti."

"Üçüncü virajda tüm hafta sonu boyunca çok fazla zorlandığımı biliyordum fakat hem bugün hem de dün oldukça güçlüydüm ve kırmızı bayraktan önceki ilk yarışta Marc'ı geçme fırsatım oldu."

“Sonra Jack'i geçtim ve güzel bir mücadeleye giriştik. Öndeki iki sürücüye  kıyasla biraz vakit kaybediyorduk ama daha iyisini yapamazdım."

"Joan ile aynı tempoda gidemezdim, Jorge ile de gidemezdim."

"Yani bu podyumdan ötürü gerçekten mutluyuz ve hangi alanda çalışmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bu yüzden oldukça mutluyum ve bence harika bir iş çıkardık.” dedi.

Bu hafta sonu aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacak ve Quartararo, Yamaha'nın arka lastik performansını geliştirmesi gerektiğini belirtti.

"İlk yarışta Jorge Martin'in arkasındaydım ve son virajda çok fazla hız taşıyordum."

"Jorge'ye baktım ve 'lastikleri çok koruyor' diye düşündüm. Motosikleti kaldırıp kaldırmaz çok iyi hızlanıp arayı açıyordu."

“Yani durumu mümkün olan en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Hızlanma konusunda Ducati ile aynı potansiyele sahip olmadığımızı biliyoruz. Bu açıdan burada bir podyum almak bizim için mükemmeldi."

"Antrenmanlardaki hızımızın her zaman çok iyi olduğunu düşünüyorum fakat yarış geldiğinde arka lastiklerde aynı şeyi hissetmiyoruz."

"Bence önümüzdeki hafta için neler olduğunu bilmek önemli olacak."

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ise, ikinci startta motosikletindeki sorun nedeniyle yarışa pit yolundan başladı.

Kırmızı bayraktan önce çok iyi bir yarış çıkaran Vinales, pit yolundan başladığı ikinci yarışı son sırada tamamladı.

Vinales, "Dürüst olmak gerekirse bir açıdan mutluyum çünkü ilk yarış, yani ilk turlar gerçekten harikaydı ve oldukça mutluydum."

"Sanırım ilk kez iki sıra yükseldim ve gayet iyiydi. Bunun için mutluyum. Fakat sonra garaja gittik, lastikleri değiştirdiler, debriyajı değiştirdiler ve her şey değişti."

"Nedenini bilmiyorum ama motosiklet durdu. Çok garipti çünkü ilk yarışta yaptığımın aynısını yaptım.” dedi.

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