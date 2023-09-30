Quartararo, sprintin ardından umutsuz: "İnanılmaz yavaştık"
Fabio Quartararo, Motegi MotoGP sprint yarışını en iyi Yamaha sürücüsü olarak 15. sırada tamamlarken, markanın kendi pistinde kasvetli bir yarıştan sonra umutsuzluğa kapıldı.
Quartararo, günün erken saatlerinde sıralamanın ilk bölümünden kaçamadığı için 14. sıradaki yerinden bir sıra gerileyerek Yamaha'ya liderlik etti.
Takım arkadaşı Franco Morbidelli16. olurken, Cal Crutchlow uzun tur cezasının ardından 18. olarak Iwata firması için kötü bir günü tamamladı.
Quartararo, Yamaha M1'in yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya çalışmanın, Q1'in sonunda en iyi turunu geliştirmesini engelleyen bir hataya sebep olduğunu söyledi.
Quartararo, "Ne yazık ki inanılmaz yavaştık."
"Şu anki potansiyelimiz bu. Virajları dönemiyoruz, gücümüz yok, yere basma kuvvetimiz yok... Kısacası hiçbir şeyimiz yok."
"Eğer Q2'ye kalmak istiyorsanız, limitin üzerinde fren yapmak zorundasınız ve o zaman bir sürü hata yapıyorsunuz. İkinci zaman turunda çok daha geç fren yapmaya çalıştım ve hata yaptım. Ama iyi bir zaman turu atmanın tek yolu bu." dedi.
Yamaha'nın formundaki düşüş, Quartararo'nun sezonun sadece ikinci podyumunu elde ettiği ve Morbidelli'nin yedinci olarak yılın en iyi ikinci finişini yaptığı Hindistan'daki cesaret verici bir hafta sonunun ardından geldi.
Quartararo, sıralamada ilerlemek için ne gibi planları olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Planımız yok. Motosiklet üç yıl öncekiyle aynı; bazı şeyleri değiştiriyoruz ama asla ileriye doğru bir adım atmıyoruz."
"Motosiklet üzerinde mümkün olan her şeyi denedik ve gerçekten büyük bir adım atmamızın yolu yok. O kadar çok eksik var ki tek bir şeye odaklanamıyoruz."
Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha test sürücüsü Crutchlow, Misano testinde Quartararo tarafından kullanılan yeni aerodinamik karoserle yarıştı ve yarıştaki performansının, markanın izlemesi gereken doğru gelişim yönü olmadığına dair inancını doğruladığını söyledi.
İngiliz sürücü, "Başından beri bu aero'yu kullanmak onların planıydı, ben kullanmak istemedim ama bir bakıma kullanmamız iyi oldu çünkü artık bu motosikletin onların zorladığı yönde çalışmadığını biliyoruz."
"İki testte kullandım, beğenmedim ve artık sorunu doğruladık. Bu yüzden şimdi başka bir şeye yönelmemiz gerekiyor." dedi.
Aero paketiyle ilgili sorunları daha ayrıntılı olarak açıklayan Crutchlow şunları ekledi: "Motosikletin manevra yapması zor ve bu yere basma kuvvetiyle motosikleti durduramıyorsunuz."
"Motosikletin ön tarafını kilitliyorsunuz ve çok fazla arka tutuş kaybediyorsunuz. Ardından motosikleti sürmek ve virajdan hızlanmak gerçekten zorlaşıyor."
"Pazar günkü yarış için başka bir şey ayarlanabilir, ancak ne yapabiliriz bilmiyorum. Ama burada olmamızın nedeni de bu, neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamak."
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