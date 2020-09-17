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MotoGP / Son dakika

Quartararo, "sorunlu Yamaha'yı" sürmeye alışıyor

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Quartararo, "sorunlu Yamaha'yı" sürmeye alışıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fabio Quartararo, Misano'ya getirilen güncellemelerin işe yaramadığını ancak kendisinin Yamaha'yı sorunlarıyla sürmeye alışmaya başladığını söyledi.

Petronas SRT sürücüsü, sezon başında Jerez'de üstün olsa da sonrasında pek iyi bir dönem geçiremedi ve son yarışta düşmesinin ardından bu sene ilk defa şampiyona liderliğini kaybetmiş oldu.

Quartararo, Misano'da Salı günü gerçekleştirilen testlerde yeni şasi, salıncaklar, egzoz ve elektronik ayarlar denedi.

Quartararo, bu değişikliklerin pek bir etkisinin olmadığını, sorunlardan birisinin motor olduğunu ancak sürüş stilini bu sorunlara göre ayarlamaya çalıştığını söyledi.

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Quartararo, "Ne yazık ki pek işe yaramadılar. Aslında bu konuda iki farklı şey var. Motorda sıkıntı yaşıyoruz ve şasi tarafında da sıkıntı var. Bu konuda sorunu hafifletmek için elektronik ayarlar denedik. Ancak gerçekten istediğimiz gibi bir gelişme kaydedemedik."

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, durumu idare etmeye çalışıyoruz. Dürüst olmam gerekirse, artık sorunlarla sürüş yapmaya alışıyorum."

"Tabii ki Jerez'deki gibi süremiyorum ancak alışıyorum. Ancak bu pist zor. Mutluyum çünkü yardımcı olan birkaç şey denedik ancak yine de sorunlar konusunda pek bir şey değişmedi." dedi.

Sorunlara nasıl alıştığının sorulması üzerine Quartararo, Jerez'dekine kıyasla motosikleti farklı sürdüğünü söyledi.

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Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
2/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
3/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
4/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT leads, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT crashes

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT leads, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT crashes
5/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash
6/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT after crash
7/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
8/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
9/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
10/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
11/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, "Diğer Yamaha'lardan daha fazla zorlanıyorum çünkü Maverick, Franco ve Valentino MotoGP'de benden daha fazla deneyime sahipler."

"Tabii ki onlar da sıkıntılar, benzer sorunlar yaşıyorlar."

"Geçen sene her şey mükemmeldi. 7 defa podyuma çıktık, motosiklet çok iyiydi ve motosiklette bir sorun yaşamıyorduk."

"Ancak şimdi adapte olmam lazım. Çok zorlanıyordum ancak artık farklı sürüyorum. Gazla ve vücudumla kontrol etmeye çalışıyorum."

"Motosiklet üzerinde tam olarak ne yaptığımı açıklayamam ancak Jerez'e kıyasla daha farklı sürüyorum. Bu açıdan adapte olmak pek kolay değil."

"Ancak geçen hafta antrenmanda inanılmaz performansa sahiptik. Ne yazık ki yarışta kaza yaptım."

"Yarış performansım gerçekten iyiydi ve bugünkü testlerde de performansım gerçekten iyiydi." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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