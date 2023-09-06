Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Geçen yıl galibiyete ulaştığı Barselona'daki mücadeleye bu kez 18. sıradan başlayan Quartararo, çok iyi bir yarış çıkarttı ve damalı bayrağı yedinci sırada görerek hanesine güçlü puanlar yazdırdı.

Sezonun en iyi hafta sonlarından birini geride bıraktığını düşünen Quartararo'nun bu başarısının arkasındaki sebep, geçen yıl kullandığı ayarları tercih etmesiydi.

Quartararo, "Benim için iyi bir gündü, özellikle de ısınma turlarında geçen yılki ayarlara geri dönmemizin ardından."

"Bu ayarlarla motosiklet oldukça iyiydi, tempo tutturmuştuk. Yarışta da aynı ayarları tercih ettik ve işler iyiye gitti."

"Harika bir tempo tutturmayı ve ön grupla aramdaki farkı sadece 10 saniye seviyesine çekmeyi başardım. Sprint yarışındaki fark ise 17 saniyeydi."

"Cuma ve Cumartesi günü her seansa farklı bir motosikletle, farklı ayarlarla çıkmıştım."

"Pazar günü ise geçen yılki ayarları denemeye karar verdik, eğer ki hislerim daha iyiyse yarış için bu ayarları kullanacaktık. İyi bir adımdı." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images