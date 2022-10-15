Quartararo, sıralamaların ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Haberi dinle

Fransız sürücü bu sene geçen seneye göre genel olarak sıralamalarda hızlı tur atarken zorlandı. Yamaha sürücüsü geçen sene 5 pole pozisyonu kazanırken, 14 kez ilk çizgiden start almıştı.

Bu sene ise Quartararo, daha zayıf Yamaha'sı ile ancak bir kez pole pozisyonunu kazanırken 5 kez ilk çizgiden başlama hakkını elde etti. Quartararo, Avustralya'daki sıralamalarda şampiyonadaki rakipleri Aleix Espargaro ve Francesco Bagnaia'nın ardında 5. olmasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Quartararo, her ne kadar ikinci çizgiden başlamanın felaket olmadığını kabul etse de, sürekli olarak rakiplerinden 0.2 sn yavaş almasının sinir bozucu olduğunu söyledi.

Quartararo, "Hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü o turu atarken çok şeyimi veriyorum ancak asla yeterli olmuyor."

"Hızlı bir tur atmanın nasıl bir şey olduğunu geçmişteki deneyimlerimden biliyorum ve burada gerçekten sınırların üstündeydim."

"Hızlı turumda 3. virajda ön tarafı kaybettim. Her iyi tur attığımızda, asla yeterli olmuyor. Bu yüzden sinir bozucu ancak dürüst olmak gerekirse beşinci sıra fena değil."

"Çok daha kötülerini yaşadık. Ancak yinelemem gerekirse, her zaman liderlerin 0.2 - 0.3 sn gerisinde kalmak sinir bozucu." dedi.

Bazı sürücüler sıralamaların ikinci seansında hava koridoru bularak avantaj kazanmaya çalışsa da, Quartararo her zaman olduğu gibi kendi başına turlamayı tercih etti.

Quartararo, "Bunu seviyor olup olmamam önemli değil çünkü özellikle bu pistte ön lastiği ısıtmak önemli, bu yüzden birisinin arkasında gitmek zor oluyor. Yavaş giderseniz, birisini beklerseniz yavaşlıyorsunuz. Birisi sizin arkanızda olduğunu görürse, gazı kesiyor."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani bir turda 10 sn kaybederseniz, o zaman ön lastik, özellikle bizim gibi tek turda lastikleri ısıtmakta zorlanıyorsanız, hiçbir şekilde hazır olmuyor. Bu yüzden onu yapmıyorum." dedi.

Quartararo şampiyonada iki puan farkla lider olsa da, son dönemde rüzgar Bagnaia'nın arkasında. Quartararo, hata yapmak istemediğini ancak zorlamaktan başka çaresinin olmadığını söyledi.

Quartararo, "Günün sonunda tabii ki kaybedebileceğiniz ya da kazanabileceğiniz daha fazla şey var."

"Ancak şampiyonada sadece 2 puan avantaja sahipken, bu durumda ne yapmalısınız?"

"Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerek. Günün sonunda kaybedebileceğiniz çok şey var ancak aynı şekilde kazanabileceğiniz de çok şey var. Bu yüzden kendinizi en iyisi için zorlamalısınız." dedi.