Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Quartararo, 2021'de sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve şimdiye kadar beş pole pozisyonu alırken, bir yarış dışında M1'ini her zaman gridin ilk çizgisine yerleştirdi.

Misano'da, Silverstone ve Aragon'da olanla aynı şekilde üçüncü olan Quartararo, sıralama turlarının son anlarında bir de kaza yaptı.

Fransız sürücü, Misano'da gridin ön tarafında yer alan tek Yamaha sürücüsü ve etrafı Ducati sürücüleriyle çevrili. Şu anda Quartararo'nun önünde Ducati fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller bulunurken, dördüncü ve beşinci sıralarda Jorge Martin ile Johann Zarco var.

Bir sonraki en iyi Yamaha sürücüsü, 16. sırada yer alan Franco Morbidelli.

Bu durumu değerlendiren Quartararo, "Dört Ducati'nin tam ortasındayım."

"Haliyle tabii ki en iyisi değil. Önde birkaç mavi motosikletin olması harika olurdu fakat umarım Franco yakında gelişir ve orada olur çünkü sıralama turlarında, normale kıyasla çok daha fazla zorlanıyoruz."

"Bugün gördüklerim için Yamaha'ya harika bilgiler vermeye çalıştım, ki bunlar oldukça ilginç şeyler." dedi.

Quartararo, sıralama turlarının sonundaki kazasının ilk virajda çok geç fren yapmasından kaynaklandığını, fakat yarış öncesinde ön lastiğin sınırını bulduğu için de mutlu olduğunu belirtti.

"MotoGP'de bu pistte katıldığım dördüncü sıralama turuydu ve her seferinde üçüncü sırada yer alarak harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Son turda ilk virajda biraz fazla zorladım.

"Verileri kontrol ettik ve çok geç fren yaptığımı görülüyordu. Fakat tam olarak bunu yapmaya çalıştım ve ön tarafın sınırını hissetmek harikaydı."

"Dördüncü antrenmandaki hızımdan dolayı epey mutluyum, ikinci denememde motosiklette küçük bir değişiklik yaptık ve kullanılmış lastiklerle gelişmeyi başardım. Bu nedenle yeni lastikle bu ayarı denemek için sabırsızlanıyorum.”

Pazar günkü için havanın nasıl olacağı belirsizliğini koruyor ve Quartararo, Cuma günkü zorluklardan sonra kuru bir yarış istiyor.

"Deneyeceğimiz çok şey var ve her halükarda, yani eğer yağmurluysa %100'ümü vereceğim çünkü eğer ıslak zeminde olursa, şu noktada hiç puanımız yok."

"Islaksa %100'ümü vereceğim, kuru zeminde de %100'ümü vereceğim."

Bu yorumu açıklaması istendiğinde Quartararo, "Yani demek istiyorum ki [yağmurlu] ikinci seansta bulunduğumuz pozisyon 18. sıraydı. Yani eğer yarış olsa puan alamazdık."

"Bu açıdan bir adım atmamız gerekiyor ve bu yüzden de %100'ümü vermem gerektiğini söylüyorum."

"Yağmur yağarsa ne olacağını göreceğiz ama ıslak zeminde muhafazakar olmamalıyım.” dedi.