Quartararo, sıralama turlarında "garip his" nedeniyle geride kalmış

Yamaha sürücüsü, Portekiz'deki antrenman seanslarının tamamında güçlü bir tempoya sahipti ve cuma günkü tüm seansları lider tamamlamıştı. Cumartesi günkü seansta ise Francesco Bagnaia'nın sadece 0.001 saniye gerisindeydi.

İki isimin, cumartesi günü öğleden sonra pole pozisyonu için çekişmesi bekleniyordu fakat Bagnaia, ikinci bölümde ilk sırada yer alırken, Quartararo yedinci sırada yer aldı.

Neyin yanlış gittiği sorusuna yanıt veren Quartararo, işe yaramayan bir ayar değişikliği denediklerini söyledi ve bu sebeple, sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmekte zorlandığını belirtti.

Quartararo, “Aslen bazen çalışan ve temelde çalışmayan bir ayar değişikliği yaptık."

“Güçlü noktamız olan son sektörde çok fazla zorlanıyordum, dönemiyordum ve yol tutuş beklediğim gibi değildi."

"Bu yüzden de temiz bir tur atamadım ve çok fazla zorlandım."

“Bir sektör iyiydi, diğeri kötüydü. Turu bir araya getiremedim, her seferinde iyi gitmeyen bir sektör vardı. Ek olarak dördüncü antrenmanda da çok iyi hissetmiyordum."

"Orta hamurlu lastik çok daha iyi hissettirdi, bunu sabah tekrar deneyeceğiz. Dördüncü antrenman ve sıralama turlarında sahip olduğum his gerçekten tuhaftı. Bu yüzden bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Birkaç sürücü, bu hafta sonu Algarve pistinin düşük yol tutuşundan ve tümseklerinden şikayetçiydi.

Motosikletteki kötü hissinin pist koşullarına bağlı olup olmadığı sorulduğunda, Quartararo şunları söyledi: "Tüm hafta sonu his harikaydı. Fakat sıralama turlarına geldiğimizde motosiklet çok fazla zıplıyor ve titriyordu."

"Gerçekten garip bir şeydi çünkü tüm hafta sonu güçlüydüm ve dördüncü antrenmanda sert lastikle biraz zorlandık. Yarın, daha önce de söylediğim gibi orta hamuru deneyeceğiz."

"Ancak sıralama turlarındaki his garipti. O yüzden yarın için neleri geliştirebileceğimize bir bakacağız. Benim için bu durum tümseklerle alakalı değil."