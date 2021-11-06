Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Algarve: Bagnaia tur rekoru ile pole pozisyonunda! Sonraki / Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış
MotoGP / Algarve GP Haberler

Quartararo, sıralama turlarında "garip his" nedeniyle geride kalmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Algarve Grand Prix sıralama turlarında "işe yaramayan" bir ayar denediklerini ve bu ayardan kaynaklı garip his nedeniyle de geride kaldıklarını belirtti.

Quartararo, sıralama turlarında "garip his" nedeniyle geride kalmış

Yamaha sürücüsü, Portekiz'deki antrenman seanslarının tamamında güçlü bir tempoya sahipti ve cuma günkü tüm seansları lider tamamlamıştı. Cumartesi günkü seansta ise Francesco Bagnaia'nın sadece 0.001 saniye gerisindeydi.

İki isimin, cumartesi günü öğleden sonra pole pozisyonu için çekişmesi bekleniyordu fakat Bagnaia, ikinci bölümde ilk sırada yer alırken, Quartararo yedinci sırada yer aldı.

Neyin yanlış gittiği sorusuna yanıt veren Quartararo, işe yaramayan bir ayar değişikliği denediklerini söyledi ve bu sebeple, sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmekte zorlandığını belirtti.

Quartararo, “Aslen bazen çalışan ve temelde çalışmayan bir ayar değişikliği yaptık."

“Güçlü noktamız olan son sektörde çok fazla zorlanıyordum, dönemiyordum ve yol tutuş beklediğim gibi değildi."

"Bu yüzden de temiz bir tur atamadım ve çok fazla zorlandım."

“Bir sektör iyiydi, diğeri kötüydü. Turu bir araya getiremedim, her seferinde iyi gitmeyen bir sektör vardı. Ek olarak dördüncü antrenmanda da çok iyi hissetmiyordum."

"Orta hamurlu lastik çok daha iyi hissettirdi, bunu sabah tekrar deneyeceğiz. Dördüncü antrenman ve sıralama turlarında sahip olduğum his gerçekten tuhaftı. Bu yüzden bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Birkaç sürücü, bu hafta sonu Algarve pistinin düşük yol tutuşundan ve tümseklerinden şikayetçiydi.

Motosikletteki kötü hissinin pist koşullarına bağlı olup olmadığı sorulduğunda, Quartararo şunları söyledi: "Tüm hafta sonu his harikaydı. Fakat sıralama turlarına geldiğimizde motosiklet çok fazla zıplıyor ve titriyordu."

"Gerçekten garip bir şeydi çünkü tüm hafta sonu güçlüydüm ve dördüncü antrenmanda sert lastikle biraz zorlandık. Yarın, daha önce de söylediğim gibi orta hamuru deneyeceğiz."

"Ancak sıralama turlarındaki his garipti. O yüzden yarın için neleri geliştirebileceğimize bir bakacağız. Benim için bu durum tümseklerle alakalı değil."

paylaşım
yorumlar
MotoGP Algarve: Bagnaia tur rekoru ile pole pozisyonunda!
Önceki haber

MotoGP Algarve: Bagnaia tur rekoru ile pole pozisyonunda!
Sonraki haber

Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış

Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lewis Duncan
Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş Algarve GP
MotoGP

Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş

Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var" Algarve GP
MotoGP

Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var"

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım" Algarve GP
MotoGP

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo, şampiyonluğa rağmen #1 ile yarışmayacak Algarve GP
MotoGP

Quartararo, şampiyonluğa rağmen #1 ile yarışmayacak

Quartararo, ilk testinin ardından MotoGP'ye geçişini sorgulamış
MotoGP

Quartararo, ilk testinin ardından MotoGP'ye geçişini sorgulamış

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi" Misano GP
MotoGP

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

Son Haberler

Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş
MotoGP MotoGP

Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş

Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var"

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Algarve: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bagnaia rahat kazandı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.