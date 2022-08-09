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MotoGP / Britanya GP Haberler

Quartararo, Silverstone'daki uzun tur cezası nedeniyle daha fazla kayıp bekliyormuş

Fabio Quartararo, Silverstone'da gerçekleştirilen Britanya GP'de uzun tur cezasında az kaybetmesine rağmen yarışı ancak 8. sırada tamamlanmasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Quartararo, Silverstone'daki uzun tur cezası nedeniyle daha fazla kayıp bekliyormuş
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Şampiyonada lider durumda bulunan Quartararo, Haziran ayında gerçekleştirilen Hollanda GP'de şampiyonadaki rakibi Aleix Espargaro ile çarpışması nedeniyle Britanya GP için uzun tur cezası almıştı.

Britanya GP'nin ilk 3 turunun ardından 3. sırada yer alan Quartararo 4. turda cezasını çekti.

Uzun turda 1.6 sn kaybeden Quartararo, 2. sıradan 5. sıraya geriledi ancak orta arka lastiği aşırı ısındığı için performans kaybetmesinin ardından damalı bayrağı ancak 8. sırada görebildi.

Rakibi Espargaro'nun sakatlanmasına rağmen 9. olduğu yarışta 8. olup farkı sadece 1 puan arttırması için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Quartararo, "Evet, hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü uzun tur cezası beni çok daha fazla cezalandırabilirdi ancak günün sonunda o kadar kötü değildi."

"Ancak arka lastik o kadar kötüydü ki, başka motosikletin arkasında motosikletimizi süremiyorduk."

"Kabus gibiydi. Tek motosiklette bu sorun olsaydı, tamam ancak birden fazla motosikletin arka lastiği çok ısındı ve performans kaybı yaşandı. Bunu yaşadığınızda, diğerlerine göre tamamen farklı bir şekilde sürüyorsunuz."

"Sonrasında bu motosikletle geçiş yapmak kabus gibi." şeklinde cevap verdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, yarışta kullanılması gereken lastiğin yarışı kazanan Francesco Bagnaina'nın da kullandığı sert lastik olduğunu, antrenmanlarda o lastiği kullanmadıkları için hata yaptıklarını söyledi.

Quartararo, uzun tur cezası olmasaydı, önünde daha az motosiklet olduğu için bu kadar kötü olmayacaklarını belirtti.

Quartararo, "Bizim için sorun ceza nedeniyle kaybettiğimiz mesafe değildi çünkü günün sonunda bu ceza nedeniyle 1.5 sn kaybettik. Bu çok değildi."

"Ancak önümde sadece bir motosiklet olsaydı ve o şekilde 1.5 sn kaybetseydim, sorun olmazdı."

"Başka sürücülerin arkasında sürüş yaparken, arka lastiğim aşırı ısındı ve bunun nedenini anlamıyoruz... Tabii ki nedenini biliyoruz çünkü önümüzdeki diğer motosikletlerin arkasında gidince, onlardan gelen sıcaklıkla arka lastik aşırı ısınıyor ve performans kaybediyoruz."

"Sert lastikle durum daha iyi olurdu ancak yarıştan sonra konuşmak her zaman daha kolaydır."

"Sert arka lastiği denemedik, bu yüzden sert arka lastiği denemeyerek hata yaptık."

"Bir hata yaptık ve sorun bu. Sert lastiği denemedik ve bu koşullar, bu lastiği kullanma açısından çok önemliydi." dedi.

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