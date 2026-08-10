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MotoGP Britanya GP

Quartararo, Silverstone’da 16 saniye cezası aldı

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Silverstone yarışının ardından teknik bir kural ihlali nedeniyle 16 saniyelik zaman cezası aldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Monster Energy Yamaha’nın Fransız sürücüsü Fabio Quartararo, yarışı 12. sırada tamamlamışken ve en iyi Yamaha sürücüsü konumundayken yarış sonrası yapılan teknik kontrollerin ardından ceza alarak puan barajının dışına düştü.

FIM hakemleri, kararın gerekçesini yarış boyunca ön lastik basınç verilerinin doğru bir şekilde kaydedilmemesini ve sisteme aktarılmamasını gösterdi.

Yarışın bitimiyle teknik incelemeye alınan 20 numaralı Yamaha motosikletinde yapılan kontrollerde, cihaz kurulumunda bir hata olduğu tespit edildi. Hakem heyetinden yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan teknik incelemede, motosiklet üzerindeki alıcının ön lastik sensöründen gelen basınç verilerini alacak şekilde doğru konfigüre edilmediği belirlenmiştir.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Sensör kimliğinin alıcı veri tabanına kaydedilmemiş olması nedeniyle yarış boyunca ön lastiğe dair gerçek zamanlı veri kaydı tutulamamıştır."

MotoGP kuralları gereği hem ön hem de arka tekerleklerde basınç sensörlerinin kullanımı ve bu verilerin aralıksız kaydedilmesi zorunlu tutuluyor.

Veri akışının sağlanamaması nedeniyle hakemler, prosedür gereği Quartararo’ya minimum lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülere uygulanan standart 16 saniye zaman cezasını verdi.

Eklenen cezanın ardından yarışı 16. sırada tamamlamış sayılan Fransız pilot, Silverstone hafta sonunu puansız kapatmak zorunda kaldı.

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